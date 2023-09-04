Французский десерт, известный много столетий. Как приготовить ягодный тарт — пошаговый рецепт

Лето прошло, но поесть сезонных ягод и фруктов еще есть время. Чтобы попробовать приготовить что-нибудь новенькое и интересное, мы поделимся с тобой пошаговым рецептом французского пирога — ягодного тарта. Читай в нашем материале, как приготовить ягодный тарт.
Тарт родом из французской кухни, это открытый пирог чаще всего из песочного теста. Его подают в качестве десерта или основного блюда. Для выпечки тарта нужно выбрать форму с рифленым краем.
Начинкой для тарта являются ягоды, фрукты и овощи. А также для нее подходят рыба и бекон. Заливкой может быть сливочный, яичный или томатный соус. По версиям исследователей, корни блюда уходят к 16 веку.
Маленькими версиями популярного пирога являются тарталетки. Читай, что понадобится на тарт и как его приготовить.
Понадобится
Фото: Pexels
Для начинки ты можешь использовать и другие ягоды, которые любишь больше всего.
Приготовление
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