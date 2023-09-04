Французский десерт, известный много столетий. Как приготовить ягодный тарт — пошаговый рецепт

Лето прошло, но поесть сезонных ягод и фруктов еще есть время. Чтобы попробовать приготовить что-нибудь новенькое и интересное, мы поделимся с тобой пошаговым рецептом французского пирога — ягодного тарта. Читай в нашем материале, как приготовить ягодный тарт.

Ягодный тарт: пошаговый рецепт французского десерта

Тарт родом из французской кухни, это открытый пирог чаще всего из песочного теста. Его подают в качестве десерта или основного блюда. Для выпечки тарта нужно выбрать форму с рифленым краем.

Начинкой для тарта являются ягоды, фрукты и овощи. А также для нее подходят рыба и бекон. Заливкой может быть сливочный, яичный или томатный соус. По версиям исследователей, корни блюда уходят к 16 веку.

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Маленькими версиями популярного пирога являются тарталетки. Читай, что понадобится на тарт и как его приготовить.

Понадобится

Малина — 200 г

Ежевика — 200 г

Мука — 1 стакан

Сливочное масло — 75 г

Яичный желток — 1 шт.

Яйца — 2 шт.

Разрыхлитель — 1 ч. л.

Сахар — половина стакана

Соль — щепотка

Сметана — 1 стакан

Ваниль — по вкусу

Для начинки ты можешь использовать и другие ягоды, которые любишь больше всего.

Приготовление

Смешай муку и разрыхлитель, добавь соль и 1 ст. л. сахара. Добавь мягкое сливочное масло и желток. Замеси тесто руками. Оно должно быть плотным. Если оно плохо собирается, поставь его на 10 секунд в микроволновку. Оставь тесто на 20 минут. Для заливки взбей миксером или венчиком в мисочке сметану, столовую ложку муки, ваниль, яйца и остальной сахар. Включи духовку разогреваться, начни раскатывать тесто на пищевой пленке. Тесто должно быть шире формы, чтобы его хватило на бортики. Форму смажь сливочным маслом, присыпь мукой. Перенеси раскатанное тесто в форму. Проколи тесто вилкой. Поставь в духовку на 180°C на 10 минут. После запекания выложи в форму на тесто ягоды, влей заливку. Заливка должна покрывать ягоды. Поставь ягодный тарт в духовку еще на 10 минут. После выпечки дай ему остыть и подавай к столу.

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