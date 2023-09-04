Еда и рецепты

Французский десерт, известный много столетий. Как приготовить ягодный тарт — пошаговый рецепт

Анастасия Грубрина, редактор сайта 04 сентября 2023, 07:00
Ягідний тарт: покроковий рецепт французького десерту
Фото: Pexels

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