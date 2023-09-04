Французький десерт, відомий багато століть. Як приготувати ягідний тарт — покроковий рецепт

Літо минуло, але посмакувати сезонними ягодами та фруктами ще є час. Аби спробувати приготувати щось новеньке та цікаве, ми поділимося з тобою покроковим рецептом французького пирога — ягідного тарту. Читай у нашому матеріалі, як приготувати ягідний тарт.

Ягідний тарт: покроковий рецепт французького десерту

Тарт походить із французької кухні, це відкритий пиріг найчастіше з пісочного тіста. Його подають як десерт або основну страву. Для випікання тарту потрібно вибрати форму з рифленим краєм.

Начинкою для тарту є ягоди, фрукти та овочі. А також для неї підходять риба та бекон. Заливкою може бути вершкова, яєчна або томатний соус. За версіями дослідників, коріння страви сягають 16 століття.

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Знадобиться

Малина — 200 г

Ожина — 200 г

Борошно — 1 склянка

Вершкове масло — 75 г

Яєчний жовток — 1 шт.

Яйця — 2 шт.

Розпушувач — 1 ч. л

Цукор — половина склянки

Сіль — дрібка

Сметана — 1 склянка

Ваніль — за смаком

Для начинки ти можеш використовувати й інші ягоди, які тобі смакують.

Приготування

Змішай борошно та розпушувач, додай сіль та 1 ст.л. цукру. Додай м’яке вершкове масло і жовток. Заміси тісто руками. Воно має бути щільним. Якщо воно погано збирається, постав його на 10 секунд у мікрохвильовку. Залиш тісто на 20 хвилин. Для заливки збий міксером або вінчиком у мисочці сметану, столову ложку борошна, ваніль, яйця та решту цукру. Увімкни духовку розігріватися, почни розкочувати тісто на харчовій плівці. Тісто має бути ширшим за форму, щоб його вистачило на бортики. Форму змасти вершковим маслом, присип борошном. Перенеси розкочене тісто у форму. Проколи тісто виделкою. Постав у духовку на 180°C на 10 хвилин. Після запікання виклади у форму на тісто ягоди, влий заливку. Заливка має покривати ягоди. Постав ягідний тарт у духовку ще на 10 хвилин. Після випікання дай йому охолонути та подавай до столу.

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