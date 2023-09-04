Французький десерт, відомий багато століть. Як приготувати ягідний тарт — покроковий рецепт

Літо минуло, але посмакувати сезонними ягодами та фруктами ще є час. Аби спробувати приготувати щось новеньке та цікаве, ми поділимося з тобою покроковим рецептом французького пирога — ягідного тарту. Читай у нашому матеріалі, як приготувати ягідний тарт.
Тарт походить із французької кухні, це відкритий пиріг найчастіше з пісочного тіста. Його подають як десерт або основну страву. Для випікання тарту потрібно вибрати форму з рифленим краєм.
Начинкою для тарту є ягоди, фрукти та овочі. А також для неї підходять риба та бекон. Заливкою може бути вершкова, яєчна або томатний соус. За версіями дослідників, коріння страви сягають 16 століття.
Маленькими версіями популярного пирога є тарталетки. Читай, що знадобиться на тарт та як його приготувати.
Знадобиться
Фото: Pexels
Для начинки ти можеш використовувати й інші ягоди, які тобі смакують.
Приготування
Раніше ми розповідали, як приготувати лінивий наполеон.
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