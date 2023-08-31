Високі, пухкі та неймовірно смачні — як приготувати пончики з малиновою начинкою

Пончики для багатьох є улюбленим десертом, який готували мами чи бабусі. Їх можна зробити з найрізноманітнішою начинкою, від цього вони стають ще кращими.

Приготування пончиків — довгий та клопітливий процес. Адже зайве борошно може зіпсувати тісто та структуру пончика. Кондитерка та переможниця МастерШеф Ліза Глінська поділилася рецептом пончиків з малиновою начинкою.

Приготування пончиків з малиновою начинкою

Інгредієнти для приготування пончиків

Для тіста:

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500 г пшеничного борошна

2 яйця

250 мл молока

70 г цукру

10 г солі

50 г холодного вершкового масла

5 г сухих дріжджів

Додатково:

500 мл рослинної олії

100 г цукру

3-5 г порошку кориці

Для малинової начинки:

150 г малинового пюре (без кісточки)

10 г кукурудзяного крохмалю

20 г цукрової пудри

Приготування пончиків з малиновою начинкою

Спочатку треба змішати борошно та дріжджі, потім додати цукор та сіль. У чашу міксера вилити молоко, додати яйця та вершкове масло. З’єднати суху частину із рідкою та замісити тісто.

Також вимісити тісто можна руками, це займе 10-15 хв. Спочатку маса може липнути до столу, але додавати борошно не потрібно. За 10 хв вимішування тісто перестане липнути до столу.

Далі треба перекласти тісто в миску, накрити сухим рушником і поставити на місце без протягів на годину, щоб тісто піднялося.

Деко змастити вершковим маслом та посипати борошном. Сформувати кульки розміром як волоський горіх та розмістити на відстані одна від одної. Знову накрити рушником і залишити на 1,5-2 години.

Пончики треба обсмажити у фритюрі, поки вони ще гарячі обвалювати в цукрі, до якого можна додати корицю.

Приготування малинової начинки

У сотейнику змішати всі інгредієнти. Довести пюре до кипіння, постійно помішуючи вінчиком. Треба кип’ятити 1 хв, щоб зник присмак крохмалю.

Коли начинка охолоне, помістити її у кондитерський мішок без насадки. Ножем зробити прокол в пончику і наповнити його начинкою. Пончики готові, смачного!

Ще однією популярною, але доволі складною випічкою є бісквіт. Він дуже вибагливий і не завжди стає пухким. Раніше ми розповідали, як приготувати бісквіт.

Фото: Сайт Лізи Глінської

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