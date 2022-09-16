Їжа та рецепти

Пухкий та високий — простий рецепт ідеального бісквіта від Євгена Клопотенка

Богдана Макалюк, редакторка сайту 16 Вересня 2022, 16:00
Як приготувати бісквіт: покроковий рецепт
Фото: Unsplash

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