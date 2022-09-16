Пухкий та високий — простий рецепт ідеального бісквіта від Євгена Клопотенка

Бісквіт такий простий у приготуванні, але все одно є великим випробуванням для господарок. Адже якщо трохи неправильно збити білки або перетримати їх, то нічого не вийде. Навіть невелика крапля води може зіпсувати випічку.

Але якщо зробити все правильно, то це буде неймовірно смачна та пухка основа для торта, який можна зробити з різноманітною начинкою та кремом. Шеф-кухар Євген Клопотенко поділився рецептом об’ємного бісквіта.

Інгредієнти для бісквіта

3 яйця

150 г цукру

110 г борошна

Як приготувати бісквіт

Цей рецепт бісквіта дуже простий, не треба навіть відділяти жовток від білка. Потрібно збити яйця до щільної та пишної піни. Це можна зробити за допомогою блендера (насадка — вінчик) або міксера.

Коли утворилася піна, треба додати цукор, не припиняючи збивати. Це робити доти, поки яйця втричі не збільшаться в об’ємі. Потім додати борошно та перемішати силіконовою лопаткою.

Після того як добре перемішали борошно, треба перекласти тісто у форму. Її дно заздалегідь застелити пергаментним папером, але стінки непотрібно нічим змащувати, адже тісто “сповзатиме” і не підніметься.

Випікати бісквіт треба у розігрітій до 180°C духовці протягом 30 – 35 хв. При випіканні бісквіта не можна відкривати духовку, адже він може “впасти”.

Перевірити випічку на готовність можна дерев’яною шпажкою. Готовому бісквіту потрібно дати повністю охолонути у формі, тільки потім діставати з неї.

Бісквіт у мультиварці

Цей рецепт можна випікати навіть у мультиварці. Для цього необхідно чашу змастити вершковим маслом, висипати суміш та обрати режим випікання.

Це займе 40 хв. Коли бісквіт приготується, не відкривай мультиварку, залиш випічку ще на 15 хв.

Смакувати тортик краще з чаєм чи кавою. Раніше ми розповідали п’ять простих рецептів, як приготувати каву вдома.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!