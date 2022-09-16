Пышный и высокий — простой рецепт идеального бисквита от Евгения Клопотенко

Бисквит такой простой в приготовлении, но всё равно является большим испытанием для хозяек. Ведь если неправильно взбить белки или передержать их, ничего не выйдет. Даже маленькая капля воды может испортить выпечку.

Но если сделать все правильно, то это будет невероятно вкусная и воздушная основа для торта, который можно сделать с разнообразной начинкой и кремом. Шеф-повар Евгений Клопотенко поделился рецептом объемного бисквита.

Ингредиенты для бисквита

3 яйца

150 г сахара

110 г мук и

Как приготовить бисквит

Этот рецепт бисквита очень прост, не нужно даже отделять желток от белка. Надо взбить яйца до плотной и пышной пены. Это можно сделать с помощью блендера (насадка — венчик) или миксера.

Когда образовалась пена, нужно добавить сахар, не переставая взбивать. Это делать до тех пор, пока яйца втрое не увеличатся в объеме. Затем добавить муку и перемешать силиконовой лопаткой.

После того как хорошо перемешали муку, надо переложить тесто в форму. Ее дно заранее застелить пергаментной бумагой, но стенки ненужно ничем смазывать, ведь тесто буде “соскальзывать” и не поднимется.

Выпекать бисквит нужно в разогретой до 180°C духовке в течение 30 – 35 минут. При выпекании бисквита нельзя открывать духовку, ведь он может “упасть”.

Проверить выпечку на готовность можно деревянной шпажкой. Готовому бисквиту нужно дать полностью остыть в форме, только потом доставать из неё.

Бисквит в мультиварке

Этот рецепт можно выпекать даже в мультиварке. Для этого необходимо чашу смазать сливочным маслом, высыпать смесь и выбрать режим выпекания.

Это займет 40 минут. Когда бисквит приготовится, не открывай мультиварку, оставь выпечку еще на 15 мин.

Кушать тортик лучше с чаем или кофе. Раньше мы рассказывали пять простых рецептов, как приготовить кофе дома.

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