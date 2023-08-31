Высокие, пышные и невероятно вкусные — как приготовить пончики с малиновой начинкой

Пончики для многих любимый десерт, который готовили мамы или бабушки. Их можно сделать с самой разной начинкой, от этого они становятся еще лучше.

Приготовление пончиков — долгий и кропотливый процесс. Ведь лишняя мука может испортить тесто и структуру пончика. Кондитер и победительница МастерШеф Лиза Глинская поделилась рецептом пончиков с малиновой начинкой.

Приготовление пончиков с малиновой начинкой

Ингредиенты для приготовления пончиков

Для теста:

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500 г пшеничной муки

2 яйца

250 мл молока

70 г сахара

10 г соли

50 г холодного сливочного масла

5 г сухих дрожжей

Дополнительно:

500 мл растительного масла

100 г сахара

3-5 г порошка корицы

Для малиновой начинки:

150 г малинового пюре (без косточки)

10 г кукурузного крахмала

20 г сахарной пудры

Приготовление пончиков с малиновой начинкой

Сначала нужно смешать муку и дрожжи, затем добавить сахар и соль. В чашу миксера вылить молоко, добавить яйца и сливочное масло. Соединить сухую часть с жидкой и замесить тесто.

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Также вымесить тесто можно руками, это займет 10-15 минут. Сначала масса может липнуть к столу, но добавлять муки не нужно. Через 10 минут вымешивания тесто перестанет липнуть к столу.

Далее нужно переложить тесто в миску, накрыть сухим полотенцем и поставить на место без сквозняков на час, чтобы тесто поднялось.

Противень смазать сливочным маслом и посыпать мукой. Сформировать шарики размером как грецкий орех и разместить на расстоянии друг от друга. Снова накрыть полотенцем и оставить на 1,5-2 часа.

Пончики нужно обжарить во фритюре, и пока они еще горячие — обвалять в сахаре, к которому можно добавить корицу.

Приготовление малиновой начинки

В сотейнике смешать все ингредиенты. Довести пюре до кипения, постоянно помешивая венчиком. Надо кипятить 1 минуту, чтобы исчез привкус крахмала.

Когда начинка остынет, поместить ее в кондитерский мешок без насадки. Ножом сделать прокол в пончике и заполнить его начинкой. Вкусные пончики готовы, приятного аппетита!

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Фото: Сайт Лизы Глинской

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