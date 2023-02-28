Лінивий наполеон: покроковий рецепт хрусткої насолоди

Інколи хочеться смачного домашнього десерту, але зовсім немає часу на його приготування. Тоді рятують ліниві альтернативи відомих рецептів.
Спрощеним та швидким рецептом наполеона поділилася відома шеф-кухарка Валентина Саєнко.
Щоб приготувати лінивий наполеон, тобі не треба витрачати багато часу чи зусиль. Однак смакує цей торт не гірше від традиційного.
Для приготування лінивого наполеона підготуй такі інгредієнти:
Для крему:
Щоб приготувати коржі, придбане тісто скрути у рулет і наріж кільцями. В результаті у тебе мають вийти довгі смужки, які чимось нагадують спагетті.
Отримані смужки виклади на деко з пергаментом, полий розтопленим маслом і запікай їх кілька хвилин при 180 °С до рум’яності.
Перед запіканням тісто можна посипати мигдалем чи корицею, — радить Валентина.
— Відповідно, смужки поєднаються між собою й утворять коржі. Бажано зробити три такі коржі, але все залежить від розміру майбутнього тортика, — каже Валентина Саєнко.
Також шеф-кухарка радить одразу розкладати тісто під розмір тарілки, на якій потім збиратимеш торт.
Також шеф-кухарка радить одразу розкладати тісто під розмір тарілки, на якій потім збиратимеш торт.
Тепер перейдімо до крему. Змішай яйця, цукор і крохмаль. Молоко в цей час постав на вогонь. Щойно воно почне закипати — влий туди підготовану яєчну суміш та інтенсивно помішуй вінчиком до загустіння.
Тепер зніми суміш з вогню і додай в неї масло та ванільний цукор. Після цього дай крему гарно охолонути, накрий його плівкою і відправ у холодильник до повної стабілізації.
Лишиться додати в охолоджену суміш маскарпоне і гарно збити міксером — крем готовий.
На фінальному етапі змасти коржі кремом, присип пудрою і насолоджуйся хрустким та ніжним десертом.
На фінальному етапі змасти коржі кремом, присип пудрою і насолоджуйся хрустким та ніжним десертом.
Якщо хочеш більше хрусту, то шеф-кухарка радить перемащувати коржі безпосередньо перед подачею десерту.
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Саєнко Валя | шеф-кухар (@valya__saenko)
Публикация от Саєнко Валя | шеф-кухар (@valya__saenko)
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