Лінивий наполеон: покроковий рецепт хрусткої насолоди

Інколи хочеться смачного домашнього десерту, але зовсім немає часу на його приготування. Тоді рятують ліниві альтернативи відомих рецептів.

Спрощеним та швидким рецептом наполеона поділилася відома шеф-кухарка Валентина Саєнко.

Лінивий наполеон: рецепт

Щоб приготувати лінивий наполеон, тобі не треба витрачати багато часу чи зусиль. Однак смакує цей торт не гірше від традиційного.

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Для приготування лінивого наполеона підготуй такі інгредієнти:

Тісто філло — 400 г

Масло розтоплене — 150 г

Для крему:

Молоко — 500 г

Яйця — 2 шт.

Цукор — 150 г

Крохмаль кукурудзяний — 30 г

Масло — 75 г

Маскарпоне — 250 г

Ванільний цукор

Приготування

Щоб приготувати коржі, придбане тісто скрути у рулет і наріж кільцями. В результаті у тебе мають вийти довгі смужки, які чимось нагадують спагетті.

Отримані смужки виклади на деко з пергаментом, полий розтопленим маслом і запікай їх кілька хвилин при 180 °С до рум’яності.

Перед запіканням тісто можна посипати мигдалем чи корицею, — радить Валентина.

— Відповідно, смужки поєднаються між собою й утворять коржі. Бажано зробити три такі коржі, але все залежить від розміру майбутнього тортика, — каже Валентина Саєнко.

Також шеф-кухарка радить одразу розкладати тісто під розмір тарілки, на якій потім збиратимеш торт.

Тепер перейдімо до крему. Змішай яйця, цукор і крохмаль. Молоко в цей час постав на вогонь. Щойно воно почне закипати — влий туди підготовану яєчну суміш та інтенсивно помішуй вінчиком до загустіння.

Тепер зніми суміш з вогню і додай в неї масло та ванільний цукор. Після цього дай крему гарно охолонути, накрий його плівкою і відправ у холодильник до повної стабілізації.

Лишиться додати в охолоджену суміш маскарпоне і гарно збити міксером — крем готовий.

На фінальному етапі змасти коржі кремом, присип пудрою і насолоджуйся хрустким та ніжним десертом.

Якщо хочеш більше хрусту, то шеф-кухарка радить перемащувати коржі безпосередньо перед подачею десерту.

Якщо ж у тебе немає часу й сил не тільки на десерти, а й на вечерю, то у пригоді стане швидкий рецепт піци на пательні від Євгена Клопотенка.

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