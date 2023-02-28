Ленивый наполеон: пошаговый рецепт хрустящего наслаждения

Иногда хочется вкусного домашнего десерта, но совсем нет времени на его приготовление. Тогда спасают ленивые альтернативы известных рецептов.

Упрощенным и быстрым рецептом наполеона поделилась известная шеф-повар Валентина Саенко.

Ленивый наполеон: рецепт

Чтобы приготовить ленивый наполеон, тебе не нужно тратить много времени или усилий. Однако по вкусу этот торт выйдет не хуже традиционного.

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Для приготовления ленивого наполеона подготовь следующие ингредиенты:

Листовое тесто — 400 г

Масло сливочное растопленное — 150 г

Для крема:

Молоко — 500 г

Яйца — 2 шт.

Сахар — 150 г

Крахмал кукурузный — 30 г

Сливочное масло — 75 г

Маскарпоне — 250 г

Ванильный сахар

Приготовление

Чтобы приготовить коржи, покупное тесто скрути в рулет и нарежь его кольцами. В результате у тебя должны получиться длинные полоски, чем-то напоминающие спагетти.

Полученные полоски выложи на противень с пергаментом, полей растопленным сливочным маслом и запекай их несколько минут при 180 °С до румяности.

— Перед запеканием тесто можно посыпать миндалем или корицей, — советует Валентина.

— Таким образом, полоски соединятся между собой и образуют коржи. Желательно сделать три таких коржа, но все зависит от размера будущего тортика, — говорит Валентина Саенко.

Также шеф-повар советует сразу раскладывать тесто под размер тарелки, на которой потом будешь собирать торт.

Теперь перейдем к крему. Смешай яйца, сахар и крахмал. Молоко в это время поставь на огонь. Как только оно начнет закипать — влей туда подготовленную яичную смесь и интенсивно помешивай венчиком до загустения.

Теперь сними смесь с огня и добавь в нее масло и ванильный сахар. После этого дай крему хорошо остыть, накрой его пленкой и отправь в холодильник до полной стабилизации.

Далее останется добавить в охлажденную смесь маскарпоне и хорошо взбить миксером — крем готов.

На финальном этапе намажь коржи кремом, присыпь пудрой и наслаждайся хрустящим и нежным десертом.

Если хочешь больше хруста, то шеф-повар советует перемазывать коржи непосредственно перед подачей десерта.

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