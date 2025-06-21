Стиль життя Шоу-біз

За крок до мрії: хто покинув МастерШеф 15 сезон у №17 випуск від 21.06.2025

Богдана Макалюк, журналістка сайту 21 Червня 2025, 23:30
Хто покинув МастерШеф 15 сезон у 17 випуску
Фото Instagram, СТБ

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