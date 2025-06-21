За крок до мрії: хто покинув МастерШеф 15 сезон у №17 випуск від 21.06.2025

МастерШеф 15 сезон уже за мить представить нам нового переможця, але спершу ми будемо спостерігати за боротьбою за місце до фіналу. Цього разу судді скасували чорні фартухи, зробив помилку — відразу на вихід.

Читай, хто покинув МастерШеф 15 сезон у 17 випуску та як минули конкурси.

Як пройшов 17 випуск МастерШеф 15 сезон

У першому конкурсі учасники вже традиційно мали приготувати заново свою страву з кастингу. Тобто з того самого набору інгредієнтів зробити щось кардинально нове, тим самим продемонструвати свій ріст на проекті.

Найкращою у цьому конкурсі стала Ненсі, а от не впорався із завданням та покинув проект Богдан Грабовський.

Наступний конкурс був новий і проводився у три етапи. А от набір продуктів був один, тому їх треба було ощадливо використовувати, щоб приготувати усі елементи: білок, гарнір та соус. Після цього конкурсу проект залишила Олеся Бабій-Полєжаєва.

Третій конкурс був дуже цікавим, кулінари сповідалися і мали готувати свої “гріхи”. Наприклад, одна учасниця постійно оминала українські страви, тож у цьому конкурсі готувала лише їх. Із завданням не впоралася Вікторія Луцкова.

Хто покинув МастерШеф 15 сезон у 17 випуску

У підсумку у 17 випуску МастерШеф 15 сезон проект покинули три учасники: Богдан Грабовський, Олеся Бабій-Полєжаєва та Вікторія Луцкова.

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