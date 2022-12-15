Культова страва Середньої Азії: як приготувати лагман — покроковий рецепт

У холодну пору року добре зігрівають пряні страви. Якщо ти звик(-ла) до класичних супів та борщу, пропонуємо спробувати щось нове і не менш смачне. Ми розповідаємо, як приготувати лагман — читай покроковий рецепт у нашому матеріалі.
Лагман — страва народів Середньої Азії. Існує безліч рецептів приготування страви як супу та локшини з юшкою. Ми підготували для тебе класичний рецепт лагмана — супу з м’ясом, овочами та локшиною.
Найчастіше суп лагман готують із баранини або яловичини, додаючи овочі, багато спецій та довгу розтягнуту локшину. Страва є сезонною, тому можна додавати овочі, які в тебе є: редька, картопля, баклажани, помідори, морква, квасоля або інші.
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Приготування
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