Культова страва Середньої Азії: як приготувати лагман — покроковий рецепт

У холодну пору року добре зігрівають пряні страви. Якщо ти звик(-ла) до класичних супів та борщу, пропонуємо спробувати щось нове і не менш смачне. Ми розповідаємо, як приготувати лагман — читай покроковий рецепт у нашому матеріалі.

Лагман: класичний рецепт приготування

Лагман — страва народів Середньої Азії. Існує безліч рецептів приготування страви як супу та локшини з юшкою. Ми підготували для тебе класичний рецепт лагмана — супу з м’ясом, овочами та локшиною.

Найчастіше суп лагман готують із баранини або яловичини, додаючи овочі, багато спецій та довгу розтягнуту локшину. Страва є сезонною, тому можна додавати овочі, які в тебе є: редька, картопля, баклажани, помідори, морква, квасоля або інші.

Зараз також дивляться

Знадобиться

Аніс (бадьян) — 1 ч. л.

Пшеничне борошно — 900 г

Яйце — 1 шт.

Цибуля — 300 г

Баранина — 600 г

Солодкий перець — 360 г

Помідори — 200 г

Часник — 100 г

Селера — стебло

Квасоля — 100 г

Томатна паста — 100 мл

Олія — 200 мл

Насіння коріандру — 1,5 ч. л.

Мелена паприка — 1,5 ч. л.

Сіль — 1 ст. л.

Приготування

Спочатку потрібно приготувати тісто на локшину. Для цього розчини сіль у 150 мл холодної води. У миску висип борошно, вбий яйце. Потім поступово вливай солону воду і замішуй тісто на локшину. Готове тісто накрий харчовою плівкою та залиш на дві години. Підготуй овочі, добре промий і наріж їх, як зручно. М’ясо також наріж і обсмаж на пательні до скоринки. На пательню до м’яса додай цибулю, потім помідори, за декілька хвилин часник, селеру та томатну пасту. Тушкуй півтори години. За 15 хвилин до кінця додай паприку, солодкий перець і квасолю. У підливу, що утворилася, додай води, спецій та дочекайся кипіння. Тісто змасти олією та розтягуй у довгий джгут. Розтягнуту локшину виклади спіраллю на тарілку та залиш на десять хвилин. Товщина тіста має бути 2-3 мм. З’єднай кінці локшини. Локшину поклади в сито, опусти в киплячу підсолену воду і вари дві-три хвилини. Після цього промий її холодною водою і розділи на порції. Розклади локшину в тарілки та залий юшкою з м’ясом. Подавати лагман можна з дрібно нарізаною зеленою цибулею або кропом.

Раніше ми розповідали, як приготувати таїландський том ям.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!