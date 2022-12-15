Культовое блюдо Средней Азии: как приготовить лагман — пошаговый рецепт

В холодное время года хорошо согревают пряные блюда. Если ты привык(-ла) к классическим супам и борщу, предлагаем попробовать что-то новое и не менее вкусное. Мы рассказываем, как приготовить лагман — читай пошаговый рецепт в нашем материале.

Лагман: классический рецепт приготовления

Лагман — блюдо народов Средней Азии. Существует множество рецептов приготовления блюда как супа и лапши с бульоном. Мы подготовили для тебя классический рецепт лагмана — супа с мясом, овощами и лапшой.

Чаще всего суп лагман готовят из баранины или говядины, добавляя овощи, много специй и длинную растянутую лапшу. Блюдо сезонное, поэтому можно добавлять овощи, которые у тебя есть: редька, картофель, баклажаны, помидоры, морковь, фасоль или другие.

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Понадобится

Анис (бадьян) — 1 ч. л.

Пшеничная мука — 900 г

Яйцо — 1 шт.

Лук — 300 г

Баранина — 600 г

Сладкий перец — 360 г

Помидоры — 200 г

Чеснок — 100 г

Сельдерей — стебель

Фасоль — 100 г

Томатная паста — 100 мл

Растительное масло — 200 мл

Семена кориандра — 1,5 ч. л.

Молотая паприка — 1,5 ч. л.

Соль — 1 ст. л.

Приготовление

Сначала нужно приготовить тесто на лапшу. Для этого раствори соль в 150 мл холодной воды. В миску высыпь муку, вбей яйцо. Затем постепенно вливай соленую воду и замешивай тесто на лапшу. Готовое тесто накрой пищевой пленкой и оставь на два часа. Подготовь овощи, хорошо промой и нарежь их, как удобно. Мясо также нарежь и обжарь на сковороде до корочки. На сковороду к мясу добавь лук, затем помидоры, через несколько минут чеснок, сельдерей и томатную пасту. Туши полтора часа. За 15 минут до конца добавь паприку, сладкий перец и фасоль. В образовавшуюся подливу добавь воды, специй и дождись кипения. Тесто смажь растительным маслом и растягивай в длинный жгут. Растянутую лапшу выложи спиралью на тарелку и оставь на десять минут. Толщина теста должна быть 2-3 мм. Соедини концы лапши. Лапшу положи в сито, опусти в кипящую подсоленную воду и вари две-три минуты. После этого промой ее холодной водой и раздели на порции. Разложи лапшу в тарелки и залей бульоном с мясом. Подавать лагман можно с мелко нарезанным зеленым луком или укропом.

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