Культовое блюдо Средней Азии: как приготовить лагман — пошаговый рецепт

В холодное время года хорошо согревают пряные блюда. Если ты привык(-ла) к классическим супам и борщу, предлагаем попробовать что-то новое и не менее вкусное. Мы рассказываем, как приготовить лагман — читай пошаговый рецепт в нашем материале.
Лагман — блюдо народов Средней Азии. Существует множество рецептов приготовления блюда как супа и лапши с бульоном. Мы подготовили для тебя классический рецепт лагмана — супа с мясом, овощами и лапшой.
Чаще всего суп лагман готовят из баранины или говядины, добавляя овощи, много специй и длинную растянутую лапшу. Блюдо сезонное, поэтому можно добавлять овощи, которые у тебя есть: редька, картофель, баклажаны, помидоры, морковь, фасоль или другие.
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Приготовление
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