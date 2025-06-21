В шаге от мечты: кто покинул МастерШеф 15 сезон в №17 выпуск от 21.06.2025

МастерШеф 15 сезон уже через мгновение представит нам нового победителя, но сначала мы будем наблюдать за борьбой за место в финале. На этот раз судьи отменили черные фартуки, сделал ошибку — сразу на выход.

Читай, кто покинул МастерШеф 15 сезон в 17 выпуске и как прошли конкурсы.

Как прошел 17 выпуск МастерШеф 15 сезон

В первом конкурсе участники уже традиционно должны были приготовить заново блюдо из кастинга. То есть из того же набора ингредиентов сделать что-то кардинально новое, тем самым продемонстрировать свой рост на проекте.

Лучшей в этом конкурсе стала Нэнси, а вот не справился с заданием и покинул проект Богдан Грабовский.

Следующий конкурс был новый и проводился в три этапа. А вот набор продуктов был один, поэтому их нужно было экономно использовать, чтобы приготовить все элементы: белок, гарнир и соус. После этого конкурса проект покинула Олеся Бабий-Полежаева.

Третий конкурс был очень интересным, кулинары исповедовались и должны были готовить свои “грехи”. Например, одна участница постоянно обходила украинские блюда, поэтому в этом конкурсе готовила только их. С задачей не справилась Виктория Луцкова.

Кто покинул МастерШеф 15 сезон в 17 выпуске

В итоге в 17 выпуске МастерШеф 15 сезон проект покинули три участника: Богдан Грабовский, Олеся Бабий-Полежаева и Виктория Луцкова.

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