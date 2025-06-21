Стиль жизни Шоу-биз

В шаге от мечты: кто покинул МастерШеф 15 сезон в №17 выпуск от 21.06.2025

Богдана Макалюк, журналист сайта 21 июня 2025, 23:30
Кто покинул МастерШеф 15 сезон в 17 выпуске
Фото Instagram, СТБ

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь