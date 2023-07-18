Шоу-біз

Небачені випробування та смаки, які ніколи не забудуться: чим дивуватиме новий сезон МастерШеф

Даніела Долотова, редакторка сайту 18 Липня 2023, 21:30
МастерШеф
Фото: СТБ

Більше новин
легальні казино
Легальні онлайн казино України 2023 — що тобі потрібно знати
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Де загроза! Онлайн-карта повітряної тривоги в Україні в реальному часі
Історії воїнів
Руки та ноги просто висіли! Історії воїнів, які знайшли сили йти далі після тяжких поранень
Сифіліс
Захворювання, що майже зникло! Чому люди почали частіше хворіти на сифіліс та які наслідки це має
Дивитись більше

Матеріали по темі

Хачапурі рецепт від Аліка Мкртчяна
Хачапурі по-аджарськи від Аліка Мкртчяна. Після нього і до ресторану йти не варто
Салат Цезар — класичний рецепт покроково
Його слава біжить попереду: як приготувати салат Цезар з куркою
Небачені випробування та смаки, які ніколи не забудуться: чим дивуватиме новий сезон МастерШеф
Нова українська кухня — не вареники по-іншому: переможець МастерШефу Артем Кабулахін про осучаснення кулінарних традицій
Володимир Ярославський інтерв'ю
Українці — сучасні та готують не гірше! Ярославський про міжнародну франшизу українських ресторанів, МастерШеф та благодійність

Відео
0:04:30
Історії воїнів

Руки та ноги просто висіли! Історії воїнів, які знайшли сили йти далі після тяжких поранень
0:01:38
Гаубиця Д-30
Снайперка серед гаубиць. Історія масивної красуні Д-30, яка нещадно знищує ворожу техніку
0:42:03
Документальний фільм
Без права на дубль! Документальний фільм про українських митців, які стали аеророзвідниками
0:05:00
Доля тварин, урятованих після підриву ГЕС: як допомогти
Сотні хвостиків чекають на родини. Яка доля тварин, урятованих після підриву ГЕС? Як їм допомогти
0:06:07
Донеччина
Відповідь може бути миттєвою. Екстремальний репортаж з передової
0:06:20
Гуманітарна катастрофа в Рубіжному та Кремінній — подробиці
Актори на тлі “допомоги”. У Кремінній та Рубіжному гуманітарна катастрофа — люди без води, світла, медичної допомоги
0:12:06
Маляр про втрати в техніці та зміну тактики: детально
50 тис. боєприпасів на день! Маляр про інтенсивність боїв, втрати техніки та чи була зміна тактики ЗСУ
0:03:40
Зневоднення на тлі шаленої спеки: спад урожаю після підриву ГЕС
Увесь урожай загине? Аграрії Запорізької області залишилися без води для поливу
0:03:42
МСЕК в Івано-Франківську
Назустріч військовим! Лікарня Івано-Франківська спростила процедуру МСЕК
Карта бойових дій в Україні
Два Солнцепьоки не витримали вогню української артилерії: карта бойових дій в Україні 18 липня в режимі онлайн
Більше відео
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Читати далі
Де загроза! Онлайн-карта повітряної тривоги в Україні в реальному часі
Сифіліс
Читати далі
Захворювання, що майже зникло! Чому люди почали частіше хворіти на сифіліс та які наслідки це має

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь