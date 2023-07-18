Небачені випробування та смаки, які ніколи не забудуться: чим дивуватиме новий сезон МастерШеф

Якими б темними не були часи, їхній морок розвіється від світла людей. І таких можна побачити не лише по всій Україні, але й у новому 12 сезоні МастерШеф.

Попри повномасштабну війну близько 1500 кулінарів зі всієї країни виявили бажання стати частинкою проекту. Саме стільки анкет отримала команда проекту ще на першому етапі кастингу.

Не всім вдалось дійти до випробувань, яких ще не бачили учасники. Хоча особливим щасливцям все ж таки вдалось відтворити смаки, які вже складно буде забути.

Зараз також дивляться

За словами керівника проекту Дмитра Широбокова, цей сезон підніме теми, які на часі для всіх. Та й знімальна група не забувала під час зйомок ані про те, що війна триває, ані про те, що варто дотримуватись безпекових правил. Тому новий сезон вийшов особливо емоційним.

На кастинг приходили учасники, чий кулінарний талант допоміг їм вижити в окупації та підтримувати тих, хто потребував допомоги. Крім того, до зйомок приєднались діти-пластуни та залізничники, які рятували людей під час евакуацій. Особливою стала й зйомка підготовки весілля для захисників Азовсталі, які рік перебували у полоні.

Наші судді даватимуть майстер-класи та ділитимуться власними кулінарними секретами. І вперше в історії проекту переможця одного з конкурсів обирали глядачі.

Так учасники змогли створити кулінарну мапу України з кінцевою точкою Крим, показати нові способи використання енергонакопичувачів та ще багато іншого.

Хочеш дізнатись, що саме? Тоді не дай собі пропустити сезон про неймовірну силу мрій кулінарів-аматорів, яким допомагатимуть незмінні судді Ектор Хіменес-Браво, Ольга Мартиновська і Володимир Ярославський, — вже з 26 серпня о 19:00 на СТБ.

А поки ти чекаєш, читай відверте інтерв’ю Ектора Хіменеса-Браво про пізнання себе та нові реалії життя.

Ще у Вікон є свій Telegram та Instagram. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!