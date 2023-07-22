У меня сложные отношения с отдыхом: актриса Антонина Хижняк о незабываемом “отпуске-оксюмороне”

Нам всем нужен отдых. Чтобы продуктивнее работать и иметь новые идеи, мы должны перезагружаться, ведь наша внутренняя “батарейка” не вечна. Особенно сейчас, когда к усталости добавляется постоянный стресс и волнение из-за обстрелов и других негативных новостей.

22 июля отмечают День летнего отдыха. Это как напоминание, что нам всем надо релаксировать. Звезда сериала Связь на Новом канале Антонина Хижняк убеждена, что сейчас все мы особенно нуждаемся в отдыхе. Актриса рассказала, как любит проводить свободное время и вспомнила яркие истории из довоенной жизни.

Отдых может означать совершенно разное

— Скажу сразу: у меня сложные отношения с отдыхом. Смотрю на своих сверстников и понимаю, что мы преимущественно трудоголики и карьеристы. Работать научились, а отдыхать — нет! Поэтому отдых для меня в определенные периоды может означать совершенно разное.

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Если у меня интенсивный рабочий режим, то потом нужна тишина, покой и обычная рутина для восстановления. Иногда бывает, что месяц могу ничего не готовить, потому что постоянно на работе, а дома только ночую. И уборка, и готовка, и забота о ребенке наполняют меня.

А с другой стороны, когда бывают большие пробелы в рабочем режиме, то я наоборот хочу сбежать от бытовой рутины. Такое нечасто случается, но тогда уже хочется какой-то активности (улыбается — ред.). Даже если просто знаю дату, когда буду занята рабочими делами, то это меня уже заводит и возвращает к жизни! — признается она.

Актриса говорит, что больше всего любит отдыхать у воды. Но говорит, что более четырех лет не было настоящего отпуска.

— Больше всего обожаю отдыхать у воды. Могу и не купаться, но мне нужно хотя бы постоять, полежать или просто посмотреть на ту воду.

Именно поэтому обожаю родной город Украинку под Киевом. Рядом две реки: Стугна и Днепр. Меня наполняет окружение лесов, воды, природы, — акцентирует женщина.

Кроме этого, отвлечься актрисе помогают спорт и музыка. Она обожает массаж, стрейчинг, тренировку. Это помогает чувствовать себя более целостной.

— Музыка тоже снимает напряжение. Бывает, еду в авто в Киев или из Киева без настроения, включаю несколько треков, и получаю прилив энергии! Мне вообще трудно представить жизнь без музыки, — говорит она.

Теплые воспоминания об отдыхе

Антонина говорит, что в детстве у семьи не было финансовой возможности ездить на отдых за границу. Поэтому меленькой девочкой она проводила лето на одесских пляжах Ланжерон, Лузановка. Там жила бабушкина сестра.

— За границу впервые попала уже студенткой. Тогда мы с однокурсницей, хорошей подругой, собирали деньги из той несчастной стипендии в течение года! И летом поехали на неделю в Болгарию. Смогли так ездить отдыхать три или четыре лета подряд. Оттуда самые яркие воспоминания!

Это было супербюджетно, но невероятно. Мы брали от этого отдыха максимум: и развлекались, и ездили на экскурсии, и купались, и танцевали.

Еще помню поездку с сыном Максимом. Малышу было два года, и мы с подругой поехали к друзьям на Кипр на десять дней. Хотя отдых с маленькими детьми это какой-то оксюморон (смеется — ред.), он оставил после себя очень теплые воспоминания.

За последние четыре года у меня такой поездки больше не было: то рабочий график, то коронавирус, теперь полномасштабная война. Даже если бы мне хотелось уехать на отдых, я не могу, — рассказывает актриса.

Кстати, премьера сериала Связь состоится уже этой осенью на Новом канале. Это многосерийная комедия. В ней можно увидеть истории четырех семей из разных уголков Украины, которых разделила война. Герои скетчкома все время общаются друг с другом по видеосвязи. В съемках приняли участие и другие актеры: Тарас Цымбалюк, Римма Зюбина, Виктор Андриенко, Саша Сугак, Наталья Денисенко, Роман Мищеряков.

Антонина любит отдыхать у воды, а есть люди, которых просто тянет в горы. Если ты один (одна) из них, предлагаем тебе ознакомиться с местами, где можно отдохнуть в Карпатах летом 2023 года.

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