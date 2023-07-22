У мене складні стосунки з відпочинком: акторка Антоніна Хижняк про незабутню “відпустку-оксюморон”

Нам усім потрібен відпочинок. Щоб продуктивніше працювати й мати нові ідеї ми маємо перезавантажуватися, адже наша внутрішня “батарейка” не вічна. Особливо зараз, коли до втоми додається постійний стрес та хвилювання через обстріли та інші негативні новини.

22 липня відзначають День літнього відпочинку. Це як нагадування, що нам усім треба релаксувати. Зірка серіалу Зв’язок на Новому каналі Антоніна Хижняк переконана, що зараз усі ми особливо потребуємо відпочинку. Акторка розповіла, як любить проводити вільний час та пригадала яскраві історії з довоєнного життя.

Відпочинок може означати абсолютно різне

— Скажу відразу: в мене складні стосунки з відпочинком. Дивлюся на своїх однолітків і розумію, що ми переважно трудоголіки та кар’єристи. Працювати навчилися, а відпочивати — ні! Тому відпочинок для мене в певні періоди може означати абсолютно різне.

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Якщо в мене інтенсивний робочий режим, то потім потрібна тиша, спокій і звичайна рутина для відновлення. Інколи буває, що місяць можу нічого не готувати, бо постійно на роботі, а вдома лише ночую. І прибирання, і готування, і піклування про дитину наповнюють мене.

А з іншого боку, коли бувають великі прогалини в робочому режимі, то я, навпаки, хочу втекти від побутової рутини. Таке нечасто трапляється, але тоді вже хочеться якоїсь активності (усміхається — ред.). Навіть якщо просто знаю дату, коли буду зайнята робочими справами, це вже мене заводить і повертає до життя! — зізнається вона.

Акторка каже, що найбільше любить відпочивати біля води. Але каже, що понад чотири роки не мала справжньої відпустки.

— Найбільше обожнюю відпочивати біля води. Можу й не купатися, але мені треба хоча б постояти, полежати чи просто подивитися на ту водичку.

Саме тому обожнюю рідне місто Українку, що під Києвом. Поруч аж дві річки: Стугна і Дніпро. Мене наповнює оточення лісів, води, природи, — акцентує жінка.

Крім цього, відволіктися акторці допомагають спорт і музика. Вона обожнює масаж, стрейчинг, тренування. Це допомагає почуватися ціліснішою.

— Музика також знімає напругу. Буває, їду в авто до або з Києва без настрою, вмикаю кілька треків, і відчуваю прилив енергії! Мені взагалі важко уявити життя без музики, — говорить вона.

Теплі спогади про відпочинок

Антоніна каже, що у дитинстві у родини не було фінансової змоги їздити на відпочинок за кордон. Тому дівчинкою вона проводила літо на одеських пляжах Ланжерон, Лузанівка. Там жила бабусина сестра.

— За кордон вперше потрапила вже студенткою. Тоді ми з однокурсницею, хорошою подругою, збирали гроші з тої нещасної стипендії протягом року! І влітку поїхали на тиждень у Болгарію. Змогли так їздити відпочивати три чи чотири літа поспіль. Звідти маю найяскравіші спогади!

Це було супербюджетно, але неймовірно. Ми брали від цього відпочинку максимум: і розважалися, і їздили на екскурсії, і купалися, і танцювали.

Ще пригадую поїздку з сином Максимом. Малому було два роки, і ми з подругою поїхали до друзів на Кіпр на десять днів. Хоч відпочинок з маленькими дітьми це якийсь оксюморон (сміється — ред.), але він залишив по собі дуже теплі спогади.

За останні чотири роки в мене такої поїздки більше не було: то робочий графік, то коронавірус, тепер війна. Навіть якби мені хотілося поїхати на відпочинок, я не можу, — розповідає акторка.

До речі, прем’єра серіалу Зв’язок відбудеться вже цієї осені на Новому каналі. Це багатосерійна комедія. У ній можна побачити історії чотирьох родин з різних куточків України, яких розділила війна. Герої скетчкому весь час спілкуються одне з одним по відеозв’язку. У зніманнях взяли участь й інші актори: Тарас Цимбалюк, Римма Зюбіна, Віктор Андрієнко, Саша Сугак, Наталка Денисенко, Роман Міщеряков.

Антоніна любить відпочивати біля води, а є люди, яких просто тягне у гори. Якщо ти один (одна) з них, пропонуємо тобі ознайомитися з місцями, де можна відпочити в Карпатах влітку 2023.

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