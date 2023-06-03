Восстановление и вдохновение. Что такое диджитал-детокс и почему он крайне необходим

Новости с утра, новости днем, новости вечером, а иногда даже ночью. Плюс посмотреть фильм, рекламу в метро или радио, на билбордах, послушать ее в магазине… Этот список, кажется, бесконечен. Возможно ли хоть немного отдохнуть от телефона и новостей? В нашем материале разбираем, что такое диджитал-детокс, о плюсах и минусах, как и с чего начать.

Что такое диджитал-детокс

Диджитал или цифровой детокс — это осознанный отдых от гаджетов, а именно от телефона, компьютера, телевизора и других устройств. Его используют для преодоления стресса или эмоциональной нагрузки.

Время, которое обычно тратят на гаджеты, уделяют прогулкам, рисованию, спорту, восстановлению, сну и другому. Каждый проводит время так, как любит.

Такое явление появилось в результате глыб информации, которые сваливаются на нас каждый день. А мировая тенденция показывает, что меньше их не будет. Поэтому диджитал-детокс — практика необходимая и полезная для нашего здоровья.

Эта проблема в мире достаточно значима, поэтому стали появляться специальные программы и меры по ограничению использования гаджетов. К примеру, летние лагеря без цифровой техники, туристические поездки, программы ретритов. А в США даже существует национальный день отключения!

Он приходится на 3-4 марта от заката до заката другого дня. То есть сутки люди отдыхают от телефона и уделяют время себе, семье, восстановлению и развитию.

Если ты нуждаешься в таком отдыхе, следует попробовать это сделать. Не начинай слишком резко, попробуй хотя бы на 5-8 часов отказаться от гаджетов. Однако сообщи самым родным, что с тобой все хорошо. Результат практики диджитал-детокса тебя удивит, ведь ты будешь чувствовать легкость и энергию.

Почему нужен отдых от телефона и новостей

Постоянное потребление информации не только напрягает мозг, но и развивает стресс, депрессию и выгорание. Тем более что новости иногда такие, что лучше в них и не заглядывать. Это влияет на наше самочувствие, эмоциональное и психологическое состояние.

К тому же постоянная работа за компьютером или телефоном портят нашу осанку, напрягают и забивают мышцы на руках. Из-за каждодневного времени, проведенного в гаджетах, мы уделяем меньше внимания спорту, меньше общаемся с людьми в реальной жизни, отвлекаемся от творчества, чтения, развития себя и так далее.

Наверное, ты когда-нибудь замечал(-а), что после работы не успеваешь ничего? Добавь к этому обязательному времени еще и пролистывание ленты новостей и в соцсетях, которые забирают не один час нашей жизни каждый день.

Это время можно уделять прогулкам на свежем воздухе, спорту, общению с людьми, чтению или другим вещам, которые расслабляют и вдохновляют.

Сама цель практики диджитал-детокса состоит в том, чтобы дать мозгу отдохнуть от постоянной цифровой стимуляции. Такая пауза помогает повысить концентрацию, наладить сон и уделить время активностям, которые полезны для здоровья.

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Плюсы и минусы

К плюсам диджитал-детокса относятся:

Увеличение реального общения с людьми. Отдых от информации. Налаживание сна. Улучшение концентрации. Отдых для глаз. Появление свободного времени. Открытие нового — хобби, таланта и другого.

Минусы диджитал-детокса таковы:

Чувство отсутствия связи. Выпадение из контекста на определенный период. Если работа связана с цифровыми технологиями — невозможность работать.

Поэтому для диджитал-детокса удели время, в которое тебя не будут тревожить рабочие вопросы. Например, отпуск или обеденный перерыв, выходные.

С чего начать

Начинать всегда нужно с малого. Каждый твой маленький шаг — мотивирует и вдохновляет на дальнейшие свершения. Чтобы сделать цифровой детокс, сначала посмотри в настройках телефона, сколько часов ежедневно и на какие программы ты тратишь.

Ограничь это время, телефон пришлет уведомление, когда лимит исчерпан. Это касается программ, отказаться от которых сложно или невозможно. По поводу социальных сетей и игр — попробуй оставить их на несколько дней. Так у тебя точно появится время, например, для прочтения новой книги.

Когда ты будешь чувствовать, что можешь отказаться вообще от всех гаджетов — телефона, телевизора, радио, наушников, смарт-часов и других, пора позаботиться о собственном детоксе.

Сложи все источники информации в один ящик и забудь о нем на сутки. Если тебе хочется сорваться и полистать новостную ленту — выйди на улицу, подыши свежим воздухом, прогуляйся по своему городу или селу. Потрать время на спорт, творчество, сон.

Ты увидишь, насколько это приятно, а еще — что жизнь существует вне экрана. И она довольно быстро проходит. Самое важное, детокс-день должен быть без интернета и телевидения. То есть день один на один с собой или родными. Если ты живешь с кем-то, договорись, чтобы все не использовали технику.

А чтобы уменьшать негативное влияние информации каждый день, удали ненужные приложения, отпишись от людей в социальных сетях, которые тебе неинтересны, наведи порядок в электронной почте и откажись от рассылок, лишних каналов информации.

Заведи привычку ходить гулять каждый день, открывать что-то новое не в виртуальном мире, а вокруг себя. Это могут быть новые улочки города, интересные кафе, поход в зоопарк и многое другое, реальное.

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