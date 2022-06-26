Учащенное дыхание, пот и возбуждение — что такое номофобия и как избавиться от нездоровых отношений с телефоном

Жизнь современного человека немыслима без телефона. Он уже давно не является просто средством коммуникации между людьми. Это и фотоаппарат, и радио, и телевизор, а также личный банк.

Но если злоупотреблять новыми технологиями может развиться номофобия — страх остаться без телефона. Психолог Ева Чепиль рассказала для Telegram-канала Психологическая поддержка о том, что это за состояние и как помочь себе преодолеть цифровую зависимость.

Симптомы номофобии

Ты чувствуешь беспокойство, нарушение дыхания, дрожь, пот, возбуждение, дезориентацию или тахикардию, когда не можешь воспользоваться телефоном.

Берешь смартфон с собой в постель, ванную, туалет, чтобы не пропустить сообщения или новости.

Проверяешь заряд батареи и СМС несколько раз в час.

Проводишь все свободное время за экраном телефона без надобности.

Постоянно проверяешь, где находится телефон, даже если он лежит в кармане.

Чувствуешь себя беспомощно без своего гаджета.

Держишь зарядку постоянно рядом с собой, чтобы быстро заряжать телефон.

Если эти признаки мешают тебе нормально высыпаться, работать, иметь социальные контакты и негативно влияют на твое физическое и ментальное здоровье, пора обратиться за помощью к психологу.

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Ученые утверждают, что все больше людей начинают страдать номофобией. 20-50% населения имеют тревогу, если не могут воспользоваться своим смартфоном. И это не зависит от возраста!

Как преодолеть зависимость от телефона

Если ты чувствуешь, что твои отношения с гаджетом перерастают в токсические, попробуй выполнить следующие шаги:

Вечером откладывай смартфон достаточно далеко от себя и старайся его не трогать ночью. Если телефон не нужен, выключай его. Это можно делать во время отдыха, учебы или работы. Попробуй оставлять свой девайс дома, когда выходишь на короткое время на улицу: в магазин или на прогулку в парк. Выдели время, чтобы проводить его без телефона. Вместо этого можно собраться на посиделки с друзьями, понаслаждаться тишиной или почитать книгу. Старайся найти баланс между времяпрепровождением в гаджете и выполнением других дел. Общайся вживую с людьми. Даже небольшой диалог с незнакомцем поможет тебе чувствовать себя лучше. Ведь люди — социальные существа.

У украинцев теперь новое развлечение — слушать перехваченные СБУ разговоры российских оккупантов. Но в то же время закрадывается тревога, не могут ли российские спецслужбы так же следить за украинскими телефонами.

Читай, как понять, что телефон прослушивают.

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