Учащенное дыхание, пот и возбуждение — что такое номофобия и как избавиться от нездоровых отношений с телефоном

Жизнь современного человека немыслима без телефона. Он уже давно не является просто средством коммуникации между людьми. Это и фотоаппарат, и радио, и телевизор, а также личный банк.
Но если злоупотреблять новыми технологиями может развиться номофобия — страх остаться без телефона. Психолог Ева Чепиль рассказала для Telegram-канала Психологическая поддержка о том, что это за состояние и как помочь себе преодолеть цифровую зависимость.
Если эти признаки мешают тебе нормально высыпаться, работать, иметь социальные контакты и негативно влияют на твое физическое и ментальное здоровье, пора обратиться за помощью к психологу.
Ученые утверждают, что все больше людей начинают страдать номофобией. 20-50% населения имеют тревогу, если не могут воспользоваться своим смартфоном. И это не зависит от возраста!
Ученые утверждают, что все больше людей начинают страдать номофобией. 20-50% населения имеют тревогу, если не могут воспользоваться своим смартфоном. И это не зависит от возраста!
Если ты чувствуешь, что твои отношения с гаджетом перерастают в токсические, попробуй выполнить следующие шаги:
У украинцев теперь новое развлечение — слушать перехваченные СБУ разговоры российских оккупантов. Но в то же время закрадывается тревога, не могут ли российские спецслужбы так же следить за украинскими телефонами.
Читай, как понять, что телефон прослушивают.
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