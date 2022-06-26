Прискорене дихання, піт та збудження — що таке номофобія та як позбутись нездорових відносин з телефоном

Життя сучасної людини неможливо уявити без телефона. Він уже давно перестав бути просто засобом комунікації між людьми. Це й фотоапарат, і радіо, і телевізор, і навіть особистий банк.
Та якщо зловживати новими технологіями може розвитись номофобія — страх залишитися без телефону. Психологиня Єва Чепіль розповіла для Telegram-каналу Психологічна підтримка про те, що це за стан та як допомогти собі подолати цифрову залежність.
Якщо ці ознаки заважають тобі нормально висипатись, працювати, мати соціальні контакти та загалом негативно впливають на твоє фізичне та ментальне здоров’я, час звернутись за допомогою до психолога.
Учені стверджують, що все більше людей починають страждати на номофобію. 20-50% населення мають тривогу, якщо не можуть скористатись своїм смартфоном. І це не залежить від віку!
Учені стверджують, що все більше людей починають страждати на номофобію. 20-50% населення мають тривогу, якщо не можуть скористатись своїм смартфоном. І це не залежить від віку!
Якщо ти відчуваєш, що твої відносини з гаджетом переростають у токсичні, спробуй виконати наступні кроки:
В українців тепер є нова розвага — слухати перехоплені СБУ розмови російських окупантів. Але водночас закрадається тривога, чи не можуть російські спецслужби так само слідкувати за українськими телефонами.
Читай, як зрозуміти, що твій телефон прослуховують.
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