Прискорене дихання, піт та збудження — що таке номофобія та як позбутись нездорових відносин з телефоном

Життя сучасної людини неможливо уявити без телефона. Він уже давно перестав бути просто засобом комунікації між людьми. Це й фотоапарат, і радіо, і телевізор, і навіть особистий банк.

Та якщо зловживати новими технологіями може розвитись номофобія — страх залишитися без телефону. Психологиня Єва Чепіль розповіла для Telegram-каналу Психологічна підтримка про те, що це за стан та як допомогти собі подолати цифрову залежність.

Симптоми номофобії

Ти відчуваєш занепокоєння, порушення дихання, тремтіння, піт, збудження, дезорієнтацію чи тахікардію, коли не можеш скористатись телефоном.

Береш смартфон із собою до ліжка, ванної, туалету, щоб не пропустити повідомлення чи новини.

Перевіряєш заряд батареї й СМС кілька разів на годину.

Проводиш весь вільний час за екраном телефону без потреби.

Постійно перевіряєш, де знаходиться твій телефон, навіть якщо він лежить у кишені.

Почуваєшся безпомічно без свого гаджета.

Тримаєш зарядку постійно поруч із собою, щоб швидко заряджати телефон.

Якщо ці ознаки заважають тобі нормально висипатись, працювати, мати соціальні контакти та загалом негативно впливають на твоє фізичне та ментальне здоров’я, час звернутись за допомогою до психолога.

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Учені стверджують, що все більше людей починають страждати на номофобію. 20-50% населення мають тривогу, якщо не можуть скористатись своїм смартфоном. І це не залежить від віку!

Як подолати залежність від телефону

Якщо ти відчуваєш, що твої відносини з гаджетом переростають у токсичні, спробуй виконати наступні кроки:

Ввечері відкладай смартфон достатньо далеко від себе й намагайся його не чіпати вночі. Якщо телефон не потрібен, то вимикай його. Це можна робити під час відпочинку, навчання чи роботи. Спробуй залишати свій девайс вдома, коли виходиш на короткий час на вулицю: у магазин чи на прогулянку в парк. Виділи час, щоб проводити його без телефону. Натомість можна зібратись на посиденьки з друзями, понасолоджуватись тишею чи почитати книгу. Намагайся знайти баланс між проведенням часу в гаджеті та виконанням інших справ. Спілкуйся наживо з людьми. Навіть невеликий діалог з незнайомцем допоможе тобі почуватись краще. Адже люди — соціальні істоти.

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