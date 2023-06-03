Відновлення та натхнення. Що таке диджитал-детокс та чому він украй необхідний

Новини зранку, новини вдень, новини ввечері, а іноді навіть уночі. Плюс, подивитися фільм, рекламу в метро чи на радіо, бігбордах, послухати її в магазині… Цей список, здається, нескінченний. Чи можливо хоч трохи відпочити від телефона та новин? У нашому матеріалі розбираємо, що таке диджитал-детокс, про плюси та мінуси, як і з чого почати.

Що таке диджитал-детокс

Диджитал або цифровий детокс — це усвідомлений відпочинок від гаджетів, а саме від телефона, комп’ютера, телевізора та інших пристроїв. Його використовують для подолання стресу чи емоційного навантаження.

Час, який зазвичай витрачають на гаджети, приділяють прогулянкам, малюванню, спорту, відновленню, сну тощо. Кожен проводить час так, як любить.

Таке явище з’явилося внаслідок глиб інформації, які звалюються на нас щодня. А світова тенденція вказує, що менше їх не буде. Тому диджитал-детокс — практика необхідна та корисна для нашого здоров’я.

Ця проблема у світі доволі значуща, тому стали з’являтися спеціальні програми та заходи з обмежування використання гаджетів. Наприклад, літні табори без цифрової техніки, туристичні поїздки, програми ретритів. А у США навіть існує національний день відключення!

Він припадає на 3-4 березня від заходу сонця та до заходу іншого дня. Тобто, добу люди відпочивають від телефона та приділяють час собі, родині, відновленню та розвитку.

Якщо ти відчуваєш потребу в такому відпочинку, слід спробувати це зробити. Не починай занадто різко, спробуй хоча б на 5-8 годин відмовитися від гаджетів. Однак повідом найрідніших, що з тобою все добре. Результат практики диджитал-детоксу тебе здивує, адже ти відчуватимеш легкість та енергію.

Чому потрібен відпочинок від телефона та новин

Постійне споживання інформації не тільки напружує мозок, а й розвиває стрес, депресію та вигорання. Тим паче, що новини інколи такі, що краще в них і не заглядати. Це впливає на наше самопочуття, емоційний та психологічний стан.

До того ж постійна робота за комп’ютером чи з телефона псують нашу осанку, напружують та забивають м’язи на руках. Через щоденний час, проведений у гаджетах, ми приділяємо менше уваги спорту, менше спілкуємося з людьми в реальному житті, відволікаємося від творчості, читання, розвитку себе тощо.

Напевно, ти колись помічав(-ла), що після роботи не встигаєш нічого? Додай до цього обов’язкового часу ще й гортання стрічки новин та в соцмережах, які забирають не одну годину нашого життя щодня.

Цей час можна приділяти прогулянкам на свіжому повітрі, спорту, спілкуванню з людьми, читанню або іншим речам, які розслаблюють та надихають.

Сама мета практики диджитал-детоксу полягає в тому, щоб дати мозку відпочити від постійної цифрової стимуляції. Така пауза допомагає підвищити концентрацію, налагодити сон та приділити час активностям, які корисні для здоров’я.

Плюси та мінуси

До плюсів диджитал-детоксу відносяться:

Збільшення реального спілкування з людьми. Відпочинок від інформації. Налагодження сну. Покращення концентрації. Відпочинок для очей. Поява вільного часу. Відкриття нового — хобі, таланту тощо.

Мінуси диджитал-детоксу такі:

Відчуття відсутності зв’язку. Випадання з контексту на певний період. Якщо робота пов’язана з цифровими технологіями — неможливість працювати.

Тому для диджитал-детоксу приділи час, в який тебе не тривожитимуть робочі питання. Наприклад, відпустка чи обідня перерва, вихідні.

З чого почати

Починати завжди потрібно з малого. Кожен твій маленький крок — мотивує та надихає на подальші звершення. Щоб зробити цифровий детокс, спершу подивись у налаштуваннях телефона, скільки годин щодня та на які програми ти витрачаєш.

Обмеж ці години, телефон надсилатиме сповіщення, коли ліміт вичерпано. Це стосується програм, відмовитися від яких складно або неможливо. Щодо соціальних мереж та ігор — спробуй залишити їх на кілька днів. Так у тебе точно з’явиться час, наприклад, для прочитання нової книги.

Коли ти відчуватимеш, що можеш відмовитися узагалі від усіх гаджетів — телефона, телевізора, радіо, навушників, смарт-годинників тощо, настав час подбати про власний детокс.

Склади всі джерела інформації в один ящик та забудь про нього на добу. Якщо тобі хочеться зірватися та погортати стрічку новин — вийди на вулицю, подихай свіжим повітрям, прогуляйся своїм містом чи селом. Витрать час на спорт, творчість, сон.

Ти побачиш, наскільки це приємно, а ще — що життя існує поза екраном. І воно досить швидко минає. Найважливіше, детокс-день має бути без інтернету та телебачення. Тобто день наодинці з собою або рідними. Якщо ти живеш з кимось, домовся, щоб усі не використовували техніку.

А щоб зменшувати негативний вплив інформації щодня, видали непотрібні додатки, відпишись від людей у соціальних мережах, які тобі нецікаві, наведи лад в електронній пошті та відмовся від розсилок, зайвих каналів інформації.

Заведи звичку прогулюватися щодня, відкривати щось нове не у віртуальному світі, а навколо себе. Це можуть бути нові вулички міста, цікаві кафе, похід до зоопарку та ще багато іншого, реального.

Раніше ми розповідали, що таке номофобія та як її позбутися.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!