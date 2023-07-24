Якщо не подобається людина — встаю і йду. Віталіна Біблів розповіла, як будує особисті кордони

Сьогодні, 24 липня, у світі відзначають Міжнародний день турботи про себе. Це нагадування, яке корисне в наш час. Адже піклуватися про своє фізичне та ментальне здоровя важливо, особливо під час війни.

Акторка та зірка серіалу Нового каналу Будиночок на щастя Віталіна Біблів розповіла, як будує особисті кордони.

Акторка Віталіна Біблів розповіла, як будує особисті кордони

Здорове піклування про себе виявляється у різних речах. Це може бути ранкове тренування, корисна їжа, детокс від соціальних мереж чи щось інше, що дарує відпочинок, задоволення та морально зцілює.

Зараз також дивляться

Піклування — це і прийняття себе та робота з психологічними проблемами. У Міжнародний день турботи про себе акторка серіалу Будиночок на щастя Віталіна Біблів щиро поділилася, як піклується про своє емоційне та моральне здоров’я.

Я пройшла дуже довгий шлях, щоб навчитися казати “ні” та вибирати себе. Навчитися вибудовувати свої кордони — це важка праця. Але її потрібно робити! — каже акторка.

Вона розповідає: якщо не давати людям зрозуміти, що в тебе є межі, за які не можна заходити, вони просто почнуть “сідати на голову”. Щоб такого не траплялося, Віталіна ділиться, як будувати особисті кордони:

Я йшла до цього правила довго, але мені вдалося навчитися. І тепер, якщо мені не подобається людина, вечірка чи ще щось, то я встаю і йду.

— Як казав класик: “Не бійтеся йти з поганих фільмів, не бійтеся кидати поганих друзів”.

Аби вчасно розв’язувати ментальні проблеми, акторка радить звертатися до психолога. Це допоможе не впадати в депресію та підтримувати ментальне і фізичне здоров’я.

— Особисто я не ходжу до психологів, бо всі свої травми пропрацьовую на сцені. Та якщо людина самотужки не може в собі розібратися й допомогти, то я за те, що потрібно обов’язково звертатися до фахівців.

Віталіна розповіла, що має дуже багато друзів, які ходять до психолога. У деяких з них біполярний розлад. Але найголовніше, що вони цього не соромляться, працюють зі спеціалістами, корегують проблему.

Тож хочу наголосити, що День турботи про себе має бути не лише 24 липня, а щодня, щохвилини, щосекунди. Адже якщо буду щаслива я, то будуть щасливі і всі навколо! — каже Віталіна Біблів.

Стеж за новинами Нового каналу, аби не пропустити найцікавіші деталі зі знімань п’ятого сезону Будиночка на щастя!

Раніше ми розповідали, чим дивуватиме глядачів новий сезон МастерШеф.

Хочеш залишатися у фокусі новин? Підписуйся на Telegram та Instagram Вікон. У нас цікаво!