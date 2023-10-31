Якщо це потрібно, щоб бути зібраним, то чому б ні? Даніель Салем про забобони на війні

Повномасштабне вторгнення змінило життя всіх українців. Навіть ті зірки, які раніше виблискували на небосхилі української сцени шоубізу, тепер перелаштували свою діяльність на волонтерську, або й зовсім пішли на фронт боронити батьківщину.

До таких приєднався й ведучий та актор, а від початку повномасштабного вторгнення — військовослужбовець Даніель Салем. В ефірі проекту Нового каналу Хто зверху? чоловік поділився цікавим фактом про себе та своє життя під час служби.

Це відбулося під час гри у раунді Правда чи брехня, де зірки розповідають особисті факти про себе чи історії, що з ними трапилися, а суперник відгадує — вигадка це, чи реальність.

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Даніель Салем про службу та забобони на війні

У черговому випуску Хто зверху? неабияк здивував український актор, телеведучий та військовослужбовець Даніель Салем.

— Якось я не мився й не чистив зуби понад півтора місяця, — розповідає Даніель. — Це мій ритуал. І всі військові, з якими я працював, знають про це.

Не миюся на бойових завданнях, аби не змивати удачу. Я до цього так ставлюся. Знаєте, як спортсмени, буває, не перуть свої пов’язки чи бандани.

Салем каже, що на передовій схожі забобони є не лише в нього.

— Мій командир взагалі не чіпає бороду. Не стриже, ніяк не підправляє. Каже, мовляв, якщо він щось зробить із нею, то з кимось з нас щось може трапитися. Він вірить у це, а я вірю у своє, — каже чоловік.

Можливо, хтось скаже, що це слабкість… Байдуже. Якщо це потрібно, аби бути зібраним і спокійним, то чому б ні, — висновує Даніель Салем.

Шоу Хто зверху? з новими ведучими виходить на Новому каналі щочетверга о 20:00.

А ось інший актор Тарас Цимбалюк раніше розповідав, як він реагує на критику та негативні коментарі під його дописами.

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