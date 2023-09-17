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Інколи можу взяти близько до серця! Актор Тарас Цимбалюк розповів, що думає про коментаторів у соцмережах

Анастасія Грубрина, редакторка сайту 17 Вересня 2023, 19:30
Актор Тарас Цимбалюк розповів, що думає про негативні коментарі
Фото: Pexels

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