Інколи можу взяти близько до серця! Актор Тарас Цимбалюк розповів, що думає про коментаторів у соцмережах

Нам приємно, коли на новеньке фото чи відео у соціальних мережах підписники реагують лайками та схвальними коментарями. Однак чим більша твоя популярність, тим більше до тебе уваги.

Українські актори, співаки та інші відомі люди часто стикаються з хейтом у свій бік. Люди залишають негативні коментарі, можуть образити чи висловити свою думку недоречним способом.

Актор Тарас Цимбалюк розповів, що він думає про негативні коментарі та тих, хто їх залишає під його фото. Читай у матеріалі детальніше.

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Актор Тарас Цимбалюк розповів, що думає про негативні коментарі

Актор серіалу Зв’язок на Новому каналі поділився, чи реагує він на негативні коментарі. Адже проблема цькування у соціальних мережах доволі поширена. Люди, які хочуть вилити на когось свій негатив, уміло маскуються під псевдонімами та чужими фото.

Однак є два способи взаємодіяти з хейтерами: не брати їхні слова до уваги або ж відповідати на кожен коментар. Знаменитості тут вибирають те, що їм здається правильним. А от що думає про хейтерів, Тарас Цимбалюк розповів за лаштунками знімань шоу Хто зверху:

Я маю чітке усвідомлення, що ми всі різні на цій планеті. Тому знаю, що не повинен піддаватися флюїдам інших. У мене є власна думка, тож у цьому плані я непорушний.

— Якщо “прилітає” хейт, то, переважно, не пропускаю це через себе, — розповідає актор. Звісно, бувають моменти, коли можу взяти близько до серця чийсь коментар і замислитися над словами. Та здебільшого мені байдуже.

Крім цього актор каже, що людей, які пишуть негативні коментарі іншим та відчувають від цього радість, йому навіть шкода.

— Адже вони абсолютно не використовують свій потенціал. Їхній розум здатний на значно більше, ніж просто сидіти вдома й писати маячню під чиїмись дописами, — каже Тарас Цимбалюк.

Про себе чоловік каже, що майже нікому на негатив не відповідає, а найчастіше блокує невихованих людей чи не звертає уваги на їхні слова.

Нагадаємо, що подивитися розважальне шоу Хто зверху? з Лесею Нікітюк і Богданом Шелудяком ти зможеш з 21 вересня на Новому каналі! А серіал Зв’язок з Тарасом Цимбалюком вийде цієї осені на Новому.

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