Иногда могу принять близко к сердцу! Актер Тарас Цымбалюк рассказал, что думает о комментаторах в соцсетях

Нам приятно, когда на новое фото или видео в социальных сетях подписчики реагируют лайками и приятными комментариями. Однако чем больше твоя популярность, тем больше к тебе внимания.

Украинские актеры, певцы и другие известные люди часто сталкиваются с хейтом в свою сторону. Люди оставляют негативные комментарии, могут оскорбить или высказать свое мнение неуместным способом.

Актер Тарас Цымбалюк рассказал, что он думает о негативных комментариях и о тех, кто их оставляет под его фото. Читай в материале подробнее.

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Актер Тарас Цымбалюк рассказал, что думает о негативных комментариях

Актер сериала Связь на Новом канале поделился, реагирует ли на негативные комментарии. Ведь проблема травли в социальных сетях довольно распространена. Люди, которые хотят вылить на кого-то свой негатив, умело маскируются под псевдонимами и чужими фото.

Однако есть два способа взаимодействовать с хейтерами: не принимать их слова ко вниманию или отвечать на каждый комментарий. Знаменитости здесь выбирают то, что им кажется правильным. А вот что думает о хейтерах Тарас Цымбалюк, он рассказал за кулисами съемок шоу Хто зверху:

У меня есть четкое осознание, что мы все разные на этой планете. Потому знаю, что не должен поддаваться флюидам других. У меня есть собственное мнение, поэтому в этом плане я нерушим.

— Если прилетает хейт, то, преимущественно, не пропускаю это через себя, — рассказывает актер. Конечно, бывают моменты, когда я могу взять близко к сердцу чей-то комментарий и задуматься над словами. Но в большинстве своем мне безразлично.

Кроме этого, актер говорит, что людей, которые пишут негативные комментарии другим и испытывают от этого радость, ему даже жаль.

— Они ведь абсолютно не используют свой потенциал. Их ум способен на значительно большее, чем просто сидеть дома и писать бред под чьими-то публикациями, — говорит Тарас Цымбалюк.

О себе мужчина говорит, что почти никому на негатив не отвечает, а чаще всего блокирует невоспитанных людей или не обращает внимания на их слова.

Посмотреть развлекательное шоу Хто зверху? с Лесей Никитюк и Богданом Шелудяком ты сможешь с 21 сентября на Новом канале! А сериал Связь с Тарасом Цымбалюком выйдет этой осенью на Новом.

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