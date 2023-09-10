Ненависть уже трансформировалась в отвращение — искренние откровения артистки Чуприненко о войне

Актриса театра, кино и певица Маруся Чуприненко родом из Херсонской области, поэтому в первые дни полномасштабной войны испытала влияние оккупации. И хотя, к счастью, не попала в руки захватчиков, делится, чувствовала себя совершенно потерянно и осиротело, ведь дома теперь нет.

Девушка рассказала Руху опору об эмоциях во время первых дней полномасштабной войны, разговора с европейцами и собственную музыку.

Эмоции во время полномасштабной войны

У тебя такое чувство сиротства. Нет и своего дома в Киеве, и ты никому не нужен.

Подруга забрала Марусю с собой в Словакию, где девушка устроилась работать официанткой. Говорит, что очень хотелось делать хоть что-нибудь. А позже зарегистрировалась в приложении знакомств, где написала, что хочет больше рассказывать об Украине и делиться своей музыкой.

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На это мир очень отозвался. Я старалась по-английски рассказать, что происходит и что такое Украина в принципе. Что Украина не появилась только 24 февраля на свет.

Так Маруся начала выступать со своими документальными песнями, а текст переводила на английский, чтобы все слушатели понимали, почему она плачет во время исполнения.

В марте 2022 года, говорит, пожалуй, впервые испытала ненависть. А теперь уже понимает, что даже самая большая жестокость не удивляет.

И это чувство ненависти уже трансформировалось в какое-то отвращение.

Но вместе с этим поняла, как хочет чувствовать еще силу любви своего народа. А когда позже переехала в Берлин и работала там в магазине, то спрашивала у коллег, что они знают об Украине. Очень хотела делиться всем о родной стране.

— Мне очень хотелось отделять в сознании людей понимание, что это (Украина и РФ, — ред.) две разные страны, что языки тоже разные.

О выступлениях в Европе

Все мои взаимодействия с европейской публикой были успешны, говорит девушка. Однако добавляет, что это лишь иллюзия того, что ты как-то влияешь на человеческое сознание, ведь если кто-то приходит на мероприятие, где все об Украине и выступают украинские художники, — это уже человек с пониманием.

А до людей, которым стоит что-нибудь доносить, ты до них не доберешься.

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