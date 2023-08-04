Музыка помогает держаться в сложное время! KALUSH о новой песне, благотворительности и осеннем туре

Группа KALUSH зажгла своими ритмичными песнями не только украинцев, но и всю Европу. Артисты покорили главный песенный конкурс Европы в 2022 году. Но после победы на Евровидении они не остановились. Группа активно продолжает развиваться, заниматься волонтерством и выпускать новые песни.

Группа KALUSH представила новую песню и клип До берега йду. Трек доносит до слушателя идею оставаться верным самому себе и быть несокрушимым перед препятствиями, которые встречаются в жизни. KALUSH использует метафоры лодки и берега, символизирующие жизненный путь и цель, которая у тебя есть.

В комментарии Вікнам KALUSH рассказал о новой песни, планах на творчество и волонтерство.

Сейчас также смотрят

О песне К берегу иду

Новая песня о преодолении трудностей, KALUSH рассказал, был ли у него в жизни момент, когда он хотел сдаться и что ему помогало.

— Бывало по-разному. Мне помогает творчество, потому что в своих треках мы делимся личными переживаниями.

Поэтому когда что-то не складывается, мы просто записываем новые песни. Музыка — это то, что помогает держаться в сложное время.

Также он поделился, что его вдохновляет.

— Меня вдохновляет моя девушка Александра, она тот человек, который поддерживает меня всегда.

Группа довольно молодая, но уже успел полюбиться тысячам. Сейчас украинская музыкальная сфера развивается, появляются многие артисты, создающие украиноязычные песни.

— Сейчас действительно появилось достаточно много молодых исполнителей, которые создают классный контент, но есть и спекулирующие на теме войны. Прежде всего, надо делать искренне, именно так можно получить любовь аудитории, а не поймать хейт, — акцентирует артист.

KALUSH — До берега йду: слушать онлайн

О будущем творчестве

— Мы постоянно работаем над новым материалом, как в KALUSH, так и в Kalush Orchestra. Уже очень скоро сможем обрадовать новыми песнями и сольными треками участников группы.

А еще увидимся в сентябре в туре по Украине, Kalush Orchestra представят свои новые песни и популярные хиты. А еще можно будет лично познакомиться с группой. Следите за нашими социальными сетями.

О благотворительности

KALUSH неоднократно проводили разное благотворительные сборы. Недавно объединили силы с благотворительным фондом Твоя опора, чтобы собрать 1,7 млн грн для Херсонской инфекционной больницы.

Кроме того, осенью Kalush Orchestra планируют тур, во время которого будут благотворительные аукционы. Но сейчас сборы проходят сложно, поэтому группа поделилась, как привлекают украинцев.

— Мы стараемся поддерживать разные сборы на гуманитарные нужды, но, к сожалению, в последнее время сбор средств проходит довольно тяжело.

Для усиления последнего сбора, который мы устроили для Херсонской больницы, мы решили разыграть среди всех, кто задонатит более 1000 грн, нашу фирменную розовую панамку, подписанную легендарным Арнольдом Шварценеггером.

Тур Kalush Orchestra осенью 2023

Осенью 2023 года группа Kalush Orchestra посетит десять украинских городов. Во время тура артисты представят новые англоязычные песни, выпущенные во время тура по Европе, песни KALUSH, а также — Стефанію.

Кроме того, во время концерта будут проведены благотворительные аукционы. Еще часть средств по продаже билетов также пойдет на благотворительность.

Фанаты, которые посетят концерты, получат уникальную возможность познакомиться с артистами группы лично и получить фирменный мерч с автографами членов группы.

Даты и города тура Kalush Orchestra:

21 сентября — Луцк, РЦ Луч

22 сентября — Ровно, Ровенский городской дом культуры

23 сентября — Львов, Fest Republik

26 сентября — Ивано-Франковск, Concert hall Arena Center

27 сентября — Тернополь, Подоляны

28 сентября — Хмельницкий, Хмельницкий областной музыкально-драматический театр им. Михаила Старицкого

29 сентября — Киев, Atlas

30 сентября — Киев, Atlas

1 октября — Киев, Atlas

2 октября — Житомир, Драматический театр им. И. Кочерги

4 октября — Черновцы, Черновицкий Музыкально-Драматический театр им. О. Кобылянской

5 октября — Ужгород, Закарпатский областной Музыкально-Драматический театр

Сейчас многие артисты превращают свою боль и переживания в ноты. Благодаря песням они напоминают украинцам, что война продолжается. Ранее фронтмен группы O.Torvald Женя Галич рассказал о создании песни Голосові.

А ще у Вікон є свій Telegram та Instagram. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!