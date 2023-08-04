Музика допомагає триматися у складний час! KALUSH про нову пісню, благодійність та осінній тур

Гурт KALUSH запалив своїми ритмічними піснями не лише українців, а й усю Європу. Артисти підкорили головний пісенний конкурс Європи у 2022 році. Але після перемоги на Євробаченні вони не зупинилися. Гурт активно продовжує розвиватися, займатися волонтерством та випускати нові пісні.

Гурт KALUSH презентував нову пісню та кліп До берега йду. Трек доносить до слухача ідею залишатися вірним самому собі та бути незламним перед перепонами, які трапляються в житті. KALUSH використовує метафори човна та берега, що символізують життєвий шлях та мету, яку ти маєш в житті.

У коментарі Вікнам KALUSH розповів про нову пісню, плани на майбутню творчість та волонтерство.

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Про пісню До берега йду

Нова пісня про подолання труднощів, тож KALUSH розповів, чи був у нього в житті момент, коли він хотів здатися та що йому допомагало.

— Бувало по-різному. Мені допомагає творчість, адже у своїх треках ми ділимося особистими переживаннями.

Тому коли щось не складається, ми просто записуємо нові пісні. Музика — це те, що допомагає триматися у складний час.

Також він поділився, що його надихає.

— Мене надихає моя дівчина Олександра, вона та людина, яка підтримує мене завжди.

Гурт доволі молодий, але вже встиг полюбитися тисячам. Зараз українська музична сфера розвивається, з’являються багато артистів, які створюють україномовні пісні.

— Зараз дійсно з’явилося досить багато молодих виконавців, які створюють класний контент, але є й ті, хто спекулює на темі війни. Насамперед усе треба робити щиро, саме так можна отримати любов аудиторії, а не зловити хейт, — акцентує артист.

KALUSH — До берега йду: слухати онлайн

Про майбутню творчість

— Ми постійно працюємо над новим матеріалом, як і в KALUSH, так і в Kalush Orchestra. Вже дуже скоро зможемо порадувати новими піснями та сольними треками учасників гурту.

А ще побачимося в вересні у турі Україною, Kalush Orchestra представлять свої нові пісні та популярні хіти. А ще можна буде особисто познайомитися з гуртом. Тож слідкуйте за нашими соціальними мережами.

Про благодійність

KALUSH неодноразово проводили різні благодійні збори. Нещодавно об’єднали сили з благодійним фондом Твоя опора, щоб зібрати 1,7 млн грн для Херсонської інфекційної лікарні.

Крім цього, восени Kalush Orchestra планують тур, під час якого будуть благодійні аукціони. Але зараз збори проходять складно, тому гурт поділився, як заохочують українців.

— Ми намагаємося підтримувати різноманітні збори на гуманітарні потреби, але, на жаль, останнім часом збори коштів проходять досить важко.

Для посилення останнього зі зборів, який ми влаштували для Херсонської лікарні, ми вирішили розіграти серед усіх, хто задонатить більше ніж 1000 грн, нашу фірмову рожеву панамку, підписану легендарним Арнольдом Шварценеггером.

Тур Kalush Orchestra восени 2023

Восени 2023 гурт Kalush Orchestra відвідає десять українських міст. Під час туру артисти представлять нові англомовні пісні, які були випущені під час туру Європою, пісні KALUSH, а також — Стефанію.

Крім цього, під час концерту будуть проведені благодійні аукціони. Ще частина коштів з продажу квитків також піде на благодійність.

Фанати, які відвідають концерти, матимуть унікальну можливість познайомитися з артистами гурту особисто та отримати фірмовий мерч з автографами членів гурту.

Дати та міста туру Kalush Orchestra:

21 вересня — Луцьк, РЦ Промінь

22 вересня — Рівне, Рівненський міський будинок культури

23 вересня — Львів, Fest Republik

26 вересня — Івано-Франківськ, Concert hall Arena Center

27 вересня — Тернопіль, Подоляни

28 вересня — Хмельницький, Хмельницький обласний музикально-драматичний театр ім. Михайла Старицького

29 вересня — Київ, Atlas

30 вересня — Київ, Atlas

1 жовтня — Київ, Atlas

2 жовтня — Житомир, Драматичний театр ім. І. Кочерги

4 жовтня — Чернівці, Чернівецький Музично-Драматичний театр ім. О. Кобилянської.

5 жовтня — Ужгород, Закарпатський обласний Музично-Драматичний театр

Зараз багато артистів перетворює свій біль та переживання у ноти. Завдяки пісням вони нагадують українцям, що війна триває. Раніше фронтмен гурту O.Torvald Женя Галич розповів про створення пісні Голосові.

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