Ненависть вже трансформувалась у якусь огиду — щирі одкровення артистки Чуприненко про війну

Акторка театру, кіно та співачка Маруся Чуприненко родом з Херсонщини, тому у перші дні повномасштабної війни відчула на собі вплив окупації. І хоч, на щастя, не потрапила у руки загарбників, ділиться, відчувала себе абсолютно загублено та осиротіло, адже дому тепер немає.

Дівчина розповіла Руху опору про емоції під час перших днів повномасштабної війни, розмови з європейцями та власну музику.

Емоції під час повномасштабної війни

У тебе таке відчуття сирітства. Немає і свого дома в Києві, і ти нікому не потрібен.

Подруга забрала Марусю з собою у Словаччину, де дівчина спершу влаштувалась працювати офіціанткою. Говорить, що дуже хотіло робити хоч щось. А пізніше зареєструвалась у додатку знайомств, де написала, що прагне більше розповідати про Україну та ділитись своєю музикою.

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На це світ дуже відгукнувся. Я старалась англійською розповісти, що відбувається та що таке Україна в принципі. Що Україна не з’явилась лише 24 лютого на світ.

Так Маруся почала виступати зі своїми документальними піснями, а текст перекладала англійською, аби усі слухачі розуміли, чому вона плаче під час виконання.

У березні 2022 року, говорить, мабуть, вперше відчула ненависть. А зараз вже розуміє, що навіть найбільша жорстокість не дивує.

І це відчуття ненависті вже трансформувалось у якусь огиду.

Та разом з цим зрозуміла, як хоче відчувати ще й силу любові свого народу. А коли пізніше переїхала у Берлін та працювала там у магазині, то питала у колег, що вони знають про Україну. Дуже хотіла ділитися усім про рідну країну.

— Мені дуже хотілося відокремлювати у свідомості людей розуміння, що це (Україна та РФ, — ред.) дві різні країни, що мови теж різні.

Про виступи у Європі

Усі мої взаємодії з європейською публікою були успішні, говорить дівчина. Однак додає, що це лише ілюзія того, що ти якось впливаєш на людську свідомість, адже якщо хтось приходить на захід, де все про Україну та виступають українські митці — це вже людина з клепкою.

А до людей, яким варто щось доносити, ти до них не доберешся.

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