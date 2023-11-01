Каждую секунду, когда вы пьете кофе, кто-то делает последний вздох — Дмитрий Дикусар откровенно о войне, отпуске и реалиях тыла

В эфире телемарафона Єдині новини хореограф и военнослужащий ВСУ Дмитрий Дикусар прокомментировал службу на фронте. Дикусар говорит, что сейчас все его мысли о том, как быстрее приблизить победу. Подробнее о том, что рассказал Дмитрий Дикусар — далее в материале.

О коротком отпуске и планах на это время

Дмитрий рассказывает, что прежде всего хотел бы поправить свое здоровье, поскольку было мало времени на это раньше. И главное — это увидеть свою семью, обняться с родными и близкими. По словам хореографа, это то, чему он посвятит свой отпуск.

Что касается хореографии и танцев, Дмитрий говорит, что сейчас он сосредоточен на завершении войны нашей победой. Поэтому пока о прошлой профессии мужчина не думает.

Сейчас также смотрят

— Я понимаю ее стоимость (победы), знаю сколько людей мы теряем и помню о тех, кто до сих пор в плену.

О стереотипе “бальники не созданы для войны”

По мнению Дмитрия Дикусара, каждый человек имеет свои способности, которые могут быть полезны для победы. Не все должны служить с оружием в руках. Есть те, кто может помочь своими навыками в других сферах.

Дикусар говорит, что не считает, что мы должны заставлять человека брать оружие в руки. Он может прекрасно делать что-то другое, например, программировать. Такой навык нам тоже понадобится, потому что за врагом тоже надо смотреть, шпионить.

О демобилизации для тех, кто служит уже почти два года

Военнослужащий говорит, что все хотят видеть, как растут их дети. Это не только об усталости и тяжелом психологическом состоянии. Это так же и о семье, у воинов тоже есть дети, которые растут без них и также нуждаются в воспитании и родительских объятиях.

Поэтому, конечно, я считаю, что они имеют право если не на демобилизацию, то хотя бы на долгий отдых и возможность увидеть своих родных.

Дмитрий Дикусар также советует тем, кто не в Вооруженных Силах, готовиться к возможной мобилизации. Мужчина советует заниматься физическими упражнениями и изучением тактики. Дмитрий отмечает важность подготовки, потому что “люди не железные”, и могут получать ранения или контузии.

О не публичности во время службы

Дмитрий рассказывает, что ему рекомендовали избегать лишних публикаций в медиа, потому что он не один и вокруг на фронте также есть люди. Он считает, что ему, как публичному лицу, нужно заслужить доверие других бойцов и не делать лишних вещей. Мужчина подчеркивает, что ему важно сохранять доверие коллег. И как публичное лицо, он ответственный.

Сейчас я такой же военнослужащий, как и все остальные. У нас есть герои, которых надо чаще показывать, которые заслуживают этого сейчас. Страна имеет своих суперзвезд. Я очень рад, потому что это настоящие звезды на поле боя.

По словам Дмитрия, у нас есть свои Терминаторы, свои Рэмбо, которые делают чудеса. Военный говорит, что он и в дальнейшем хочет продолжать работать в Вооруженных Силах Украины.

Для меня важно иметь доверие людей, быть надежным, не допускать ошибок, не давать врагу знать лишнего.

Про Влада Яму

— У меня вообще нет никаких мыслей по этому поводу. Я вообще не вспоминаю о Владе, ведь меня окружают другие люди, о которых я должен заботиться и думать, — говорит Дмитрий Дикусар.

Об отношении к жизни людей в тылу

Военнослужащий отмечает, что это его официальный первый отпуск. До этого, полгода назад, он имел возможность посмотреть, что происходит в гражданской жизни.

— Да, тогда меня немного поразило, — признается Дикусар.

— Но сейчас я хочу сказать следующее и обращаюсь, в принципе, ко всем гражданам.

Нам надо, чтобы вы постоянно понимали: каждую секунду, когда вы общаетесь или пьете кофе, кто-то делает последний вздох. Мы просим вас активно помогать.

И я обращаюсь не только к обычным людям, но и к тем, у кого есть бизнес, и он процветает. Ваша помощь может быть гораздо более значимой.

Празднуйте свадьбы, делайте это за миллионы долларов — никто ваших денег не считает. Но, пожалуйста, выделяйте долю на благотворительность, на помощь. Это важно.

Мы хотим, чтобы каждое подразделение, которое сейчас на фронте и дежурит ночью, имело тепловизор, хотя бы один, и имело дроны. Это поможет ответить нашему врагу.

А сейчас я просто хочу, чтобы люди наслаждались жизнью, понимая, какой ценой она нам дана.

Ранее мы рассказывали, о группе The Hardkiss, которые презентовали клип на песню 00:00.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.