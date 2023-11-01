Каждую секунду, когда вы пьете кофе, кто-то делает последний вздох — Дмитрий Дикусар откровенно о войне, отпуске и реалиях тыла

В эфире телемарафона Єдині новини хореограф и военнослужащий ВСУ Дмитрий Дикусар прокомментировал службу на фронте. Дикусар говорит, что сейчас все его мысли о том, как быстрее приблизить победу. Подробнее о том, что рассказал Дмитрий Дикусар — далее в материале.
Дмитрий рассказывает, что прежде всего хотел бы поправить свое здоровье, поскольку было мало времени на это раньше. И главное — это увидеть свою семью, обняться с родными и близкими. По словам хореографа, это то, чему он посвятит свой отпуск.
Что касается хореографии и танцев, Дмитрий говорит, что сейчас он сосредоточен на завершении войны нашей победой. Поэтому пока о прошлой профессии мужчина не думает.
— Я понимаю ее стоимость (победы), знаю сколько людей мы теряем и помню о тех, кто до сих пор в плену.
По мнению Дмитрия Дикусара, каждый человек имеет свои способности, которые могут быть полезны для победы. Не все должны служить с оружием в руках. Есть те, кто может помочь своими навыками в других сферах.
Фото: Instagram @dikusar_dmitriy
Дикусар говорит, что не считает, что мы должны заставлять человека брать оружие в руки. Он может прекрасно делать что-то другое, например, программировать. Такой навык нам тоже понадобится, потому что за врагом тоже надо смотреть, шпионить.
Военнослужащий говорит, что все хотят видеть, как растут их дети. Это не только об усталости и тяжелом психологическом состоянии. Это так же и о семье, у воинов тоже есть дети, которые растут без них и также нуждаются в воспитании и родительских объятиях.
Поэтому, конечно, я считаю, что они имеют право если не на демобилизацию, то хотя бы на долгий отдых и возможность увидеть своих родных.
Поэтому, конечно, я считаю, что они имеют право если не на демобилизацию, то хотя бы на долгий отдых и возможность увидеть своих родных.
Дмитрий Дикусар также советует тем, кто не в Вооруженных Силах, готовиться к возможной мобилизации. Мужчина советует заниматься физическими упражнениями и изучением тактики. Дмитрий отмечает важность подготовки, потому что “люди не железные”, и могут получать ранения или контузии.
Дмитрий рассказывает, что ему рекомендовали избегать лишних публикаций в медиа, потому что он не один и вокруг на фронте также есть люди. Он считает, что ему, как публичному лицу, нужно заслужить доверие других бойцов и не делать лишних вещей. Мужчина подчеркивает, что ему важно сохранять доверие коллег. И как публичное лицо, он ответственный.
Сейчас я такой же военнослужащий, как и все остальные. У нас есть герои, которых надо чаще показывать, которые заслуживают этого сейчас. Страна имеет своих суперзвезд. Я очень рад, потому что это настоящие звезды на поле боя.
Сейчас я такой же военнослужащий, как и все остальные. У нас есть герои, которых надо чаще показывать, которые заслуживают этого сейчас. Страна имеет своих суперзвезд. Я очень рад, потому что это настоящие звезды на поле боя.
По словам Дмитрия, у нас есть свои Терминаторы, свои Рэмбо, которые делают чудеса. Военный говорит, что он и в дальнейшем хочет продолжать работать в Вооруженных Силах Украины.
Для меня важно иметь доверие людей, быть надежным, не допускать ошибок, не давать врагу знать лишнего.
Для меня важно иметь доверие людей, быть надежным, не допускать ошибок, не давать врагу знать лишнего.
— У меня вообще нет никаких мыслей по этому поводу. Я вообще не вспоминаю о Владе, ведь меня окружают другие люди, о которых я должен заботиться и думать, — говорит Дмитрий Дикусар.
Военнослужащий отмечает, что это его официальный первый отпуск. До этого, полгода назад, он имел возможность посмотреть, что происходит в гражданской жизни.
— Да, тогда меня немного поразило, — признается Дикусар.
— Но сейчас я хочу сказать следующее и обращаюсь, в принципе, ко всем гражданам.
Нам надо, чтобы вы постоянно понимали: каждую секунду, когда вы общаетесь или пьете кофе, кто-то делает последний вздох. Мы просим вас активно помогать.
Нам надо, чтобы вы постоянно понимали: каждую секунду, когда вы общаетесь или пьете кофе, кто-то делает последний вздох. Мы просим вас активно помогать.
И я обращаюсь не только к обычным людям, но и к тем, у кого есть бизнес, и он процветает. Ваша помощь может быть гораздо более значимой.
Празднуйте свадьбы, делайте это за миллионы долларов — никто ваших денег не считает. Но, пожалуйста, выделяйте долю на благотворительность, на помощь. Это важно.
Мы хотим, чтобы каждое подразделение, которое сейчас на фронте и дежурит ночью, имело тепловизор, хотя бы один, и имело дроны. Это поможет ответить нашему врагу.
Мы хотим, чтобы каждое подразделение, которое сейчас на фронте и дежурит ночью, имело тепловизор, хотя бы один, и имело дроны. Это поможет ответить нашему врагу.
А сейчас я просто хочу, чтобы люди наслаждались жизнью, понимая, какой ценой она нам дана.
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