Кожну секунду, коли ви п’єте каву, хтось робить останній подих — Дмитро Дікусар відверто про війну, відпустку і реалії тилу

В ефірі телемарафону Єдині новини хореограф та військовослужбовець ЗСУ Дмитро Дікусар прокоментував службу на фронті. Дікусар говорить, що наразі всі його думки про те, як найшвидше наблизити перемогу. Детальніше про те, що розповів Дмитро Дікусар — далі у матеріалі.

Про коротку відпустку та плани на цей час

Дмитро розповідає, що передусім, хотів би поліпшити своє здоров’я, оскільки було мало часу на це раніше. І головне — це побачити свою сім’ю, обійнятися з рідними та близькими. За словами хореографа, це те, чому він присвятить свою відпустку.

Що стосується хореографії й танців, Дмитро каже, що нині зосереджений на завершенні війни нашою перемогою. Тож поки про минулу професію чоловік не думає.

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Я розумію її вартість, знаю скільки людей ми втрачаємо і пам’ятаю про тих, хто досі в полоні.

Про стереотип “бальники не створені для війни”

На думку Дмитра Дікусара, кожна людина має свої здібності, які можуть бути корисні для перемоги. Не всі мають служити зі зброєю в руках. Є ті, хто може допомогти своїми навичками в інших сферах.

Дікусар каже, що не вважає, що ми маємо змушувати людину брати зброю до рук. Вона може прекрасно робити щось інше, приміром, програмувати. Така навичка нам теж знадобиться, бо за ворогом теж треба дивитися, шпигувати.

Про демобілізацію для тих, хто служить вже майже два роки

Військовослужбовець каже, що усі хочуть бачити, як зростають їхні діти. Це не лише про втому та важкий психологічний стан. Це так само й про родину, у воїнів теж є діти, які зростають без них і також потребують виховання і батьківських обіймів.

Тому, звісно, я вважаю, що вони мають право якщо не на демобілізацію, то хоча б на довгий відпочинок та можливість побачити своїх рідних.

Дмитро Дікусар також радить тим, хто не є у Збройних Силах, готуватися до можливої мобілізації. Чоловік радить займатися фізичними вправами та вивченням тактики. Дмитро наголошує на важливості підготовки, тому що “люди не залізні”, і можуть отримувати поранення або контузії.

Про непублічність під час служби

Дмитро розповідає, що йому рекомендували уникати зайвих публікацій у медіа, бо він не один, і навколо також є люди. Він вважає, що йому, як публічній особі, потрібно заслужити довіру інших бійців і не робити зайвих речей. Чоловік підкреслює, що йому важливо зберігати довіру колег. Тож Дікусар намагається довести, що як публічна особа, він відповідальний.

Зараз я такий самий військовослужбовець, як і всі решта. У нас є герої, яких треба частіше показувати, які заслуговують на це зараз. Країна має своїх суперзірок.

— Я дуже радий, бо це справжні зірки на полі бою.

За словами Дмитра, у нас є свої Термінатори, свої Рембо, які роблять дива. Військовий каже, що він і надалі хоче продовжувати працювати у Збройних Силах України.

— Для мене важливо мати довіру людей, бути надійним, не припускатися помилок, не давати ворогу знати зайвого.

Про Влада Яму

— У мене взагалі немає жодних думок з цього приводу. Я взагалі не згадую про Влада, адже мене оточують інші люди, про яких я маю піклуватися і думати, — каже Дмитро Дікусар.

Про ставлення до життя людей у тилу

Військовослужбовець зазначає, що це його офіційна перша відпустка. До того півроку тому він мав змогу подивитися, що відбувається в цивільному житті. Так, тоді мене трохи вразило, — каже Дікусар.

— Але зараз я хочу сказати наступне і звертаюсь, в принципі, до всіх громадян.

Нам треба, щоб ви постійно розуміли: кожну секунду, коли ви спілкуєтесь чи п’єте каву, хтось робить останній подих. Ми просимо вас активно допомагати.

І я звертаюсь не тільки до звичайних людей, а й до тих, у кого є бізнес, і він процвітає. Ваша допомога може бути набагато значущішою.

Святкуйте весілля, робіть це за мільйони доларів – ніхто ваших грошей не рахує. Але, будь ласка, виділяйте частку на благодійність, на допомогу. Це важливо.

Ми хочемо, щоб кожен підрозділ, що зараз на фронті й чергує вночі, мав тепловізор, хоча б один, і мав дрони. Це допоможе відповісти нашому ворогу.

А наразі я просто хочу, щоб люди насолоджувалися життям, розуміючи, якою ціною воно нам дане.

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