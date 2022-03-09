Шоу-биз

€67 млн ​​он людей! Джамала откровенно о помощи ВСУ и поддержке людей за границей

Валерия Малицкая, главный редактор сайта 09 марта 2022, 23:49
Джамала
Фото: Getty Images

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