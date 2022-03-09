€67 млн ​​он людей! Джамала откровенно о помощи ВСУ и поддержке людей за границей

Украинская крымскотатарская певица Джамала рассказала, как своим творчеством помогает Украине и Вооруженным силам.

Так, недавно, исполняя знаменитую песню-победительницу 1944, Джамала собрала €67 млн ​​в помощь украинской армии.

По словам певицы, благотворительный сбор средств на ВСУ прошел не на обычном концерте. Это был нацотбор Германии на Евровидение в 2022 году.

Важно, что это обычные люди, которые проголосовали за нас своими деньгами и выразили свою поддержку, – рассказывает Джамала.

Она рассказала, что пела только песню 1944, и согласилась на участие в этой акции для поддержки Украины.

Также певица добавила, что аналогичное мероприятие было в Румынии, а также она летит в Литву.

– Это все наши партнеры, которые поддерживают не просто словами. Помощь дают обычные люди – в отличие от политиков, они помогают прямо сейчас.

Я постоянно езжу на интервью и понимаю, зачем это делаю. Я хочу всем людям выразить благодарность, и верю, что если мы будем до конца вместе, мы скоро все вернемся домой, – добавила знаменитость.

Напомним, ранее украинский актер Стас Боклан призвал закрыть небо над Украиной.