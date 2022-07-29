“Мы все сделали невозможное возможным!” Екатерина Кухар создала балетный лагерь для украинцев в Словакии

Прима-балерина и руководительница хореографического колледжа KSBC Екатерина Кухар создала детский балетный лагерь в Братиславе. Инициировали его вместе с советницей по международным вопросам KSBC Ольгой Морозенко.
Украинская артистка балета поделилась фотографиями концерта, который состоялся до окончания первой смены летнего балетного лагеря в Словакии. Ожидается уже вторая смена, которая продлится также 18 дней и примет до 80 украинских детей-переселенцев.
Мы все вместе сделали невозможное! Bratislava Ballet Camp – первый шаг к главной цели: собрать всех в безопасном городе в новом учебном году, – рассказывает Екатерина Кухар.
Мы все вместе сделали невозможное! Bratislava Ballet Camp – первый шаг к главной цели: собрать всех в безопасном городе в новом учебном году, – рассказывает Екатерина Кухар.
Министерства культуры Украины и Словакии поддержали инициативу и занимались организацией собраний.
В социальных сетях Екатерина Кухар общается с учениками по видеосвязи и дает им напутствующее слово.
Самая прима-балерина сейчас в большом Туре солидарности со спектаклем Жизель. Позади Норвегия, Швеция, Франция и страны Латинской Америки, а часть средств из тура идет на помощь Украине.
Кстати, концерт учеников и студентов из KSBC уже посетила министр культуры Словакии Наталья Миланова и высоко оценила подготовку будущих украинских артистов балета.
— Когда мы с Екатериной Кухарь только задумали устроить балетный кэмп для украинских детишек, сразу почувствовали мощную действенную поддержку, каждый вопрос решался с большой скоростью и эффективно, в интересах украинских детей и учителей.
И вот в такой важный день для артистов министр нашла время, чтобы быть в зале и разделить эти эмоции с нами. Верю, что мягкая дипломатия и женское лидерство действительно способны изменять этот мир к лучшему и творить чудеса, — делится эмоциями Ольга Морозенко.
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Olga Morozenko (@olya_balleroosha)
Допис, поширений Olga Morozenko (@olya_balleroosha)
Кстати, недавно Дэвид Бекхэм также поддержал самых маленьких украинцев. Во время своего выступления на Саммите первых леди и джентльменов он выразил соболезнования украинским детям, которые “видят то, что никто не должен видеть”.