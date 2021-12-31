Энергия детства и магии — пять праздничных фильмов от режиссера Тимура Ященко

В последний день года у человека всегда есть шанс погрузиться только в одно из двух состояний: пытаться успеть сделать все, что планировал на целый год, или отпустить всю суматоху, постигнуть дзен и спокойно смотреть новые фильмы или давно забытую классику.

Однако что же смотрят те, кто сам снимает кино? Что выбирают создатели кинематографа, привыкшие говорить на очень серьезные темы?

Вікна пообщались с молодым украинским режиссером Тимуром Ященко, известным по своей дебютной ленте Черкассы — о двух сельских парнях, попавших на службу на минный тральщик под одноименным названием, который оказывается заблокированным, но не переходят на сторону врага.

В целом, зимой больше хочется пересматривать анимационные фильмы. Их всегда можно посмотреть с детьми, и они прежде всего несут фундаментальные смыслы и энергию детства.

— Что-то более глубокое и важное, магическое и более теплое. Поэтому рекомендую погружаться именно в них.

Хранители снов

Это трогательная геройская магическая история о защитниках детей от страха. Одним из защитников является Санта, потому отнесу этот фильм к рождественским.

Клаус

Еще одним очень добрым и трогательным анимационным фильмом является Клаус, мастерски рассказывающий историю Санты с интересной стороны.

Мальчик по имени Рождество

Можно посмотреть художественный фильм, который также довольно интересным образом рассказывает историю мальчика Николаса и становление такого мощного персонажа, как Санта Клаус.

Крепкий орешек 2

К концу 2021 года мне хочется пересмотреть Крепкий орешек 2, действие которого происходит именно в Рождество, и искренне пожелать всем в Новом году сил и крепкости, не меньшей, чем у персонажа Брюса Уиллиса.

Реальная любовь

Любимым фильмом на рождественские праздники моей жены является фильм Реальная любовь, поэтому мы точно будем его пересматривать. Желаю больше романтики зимними вечерами всем!

Однако если хочется узнать, что еще интересного выпустили в этом году и какое кино можно посмотреть на праздники, загляните в наш список лучших новогодних и рождественских фильмов.