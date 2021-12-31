Енергія дитинства й магії — п’ять святкових фільмів від режисера Тимура Ященка

В останній день року людина завжди має шанс набути лише одного з двох станів: намагатися встигнути зробити усе, що планувала на цілий рік, або ж відпустити всю метушню, осягнути дзен та спокійно дивитись нові фільми чи давно забуту класику.

Однак що ж дивляться ті, хто сам знімає кіно? Що обирають творці кінематографу, які звикли говорити на дуже серйозні теми?

Вікна поспілкувалися з молодим українським режисером Тимуром Ященком, відомим за своєю дебютною стрічкою Черкаси — про двох сільських парубків, які потрапили на службу на мінний тральщик під однойменною назвою, що виявляється заблокованим, але не переходять на бік ворога.

Загалом взимку більше хочеться передивлятись анімаційні фільми. Їх завжди можна подивитись з дітьми, і вони передусім несуть фундаментальні сенси й енергію дитинства.

— Щось більш глибоке і важливе, магічне та більш тепле. Тому рекомендую занурюватись саме у них.

Вартові легенд

Це зворушлива геройська магічна історія про захисників дітей від страху. Одним із захисників є Санта, тому віднесу цей фільм до різдвяних.

Клаус

Ще одним дуже добрим і зворушливим анімаційним фільмом є Клаус, котрий майстерно розповідає історію Санти з цікавої сторони.

Хлопчик на ім’я Різдво

Можна подивитись художній фільм, який також у досить цікавий спосіб розповідає історію хлопчика Ніколаса та становлення такого потужного персонажа, як Санта Клаус.

Міцний горішок 2

Наприкінці 2021 року мені хочеться передивитись Міцний горішок 2, дія якого відбувається саме в Різдво, і щиро побажати всім у Новому році сил та міцності, не меншої, ніж у персонажа Брюса Вілліса.

Реальне кохання

Улюбленим фільмом на різдвяні свята моєї дружини є фільм Реальне кохання, тож ми точно будемо його переглядати. Бажаю більше романтики зимовими вечорами всім!

Проте якщо хочеться глянути, що ще цікавого випустили цього року і яке кіно можна подивитись на свята, переглянь наш список найкращих новорічних та різдвяних фільмів.