Найкращі фільми 2021. Тримай ТОП-10 для перегляду вдома

Попереду багато вихідних, а це означає, саме час надолужити перегляд фільмів. Режисер і продюсер Олександр Роднянський поділився списком найкращих, за його версією, новинок кіно 2021 року.

Пам’ять (Memoria)

Фільм тайського режисера Апічатпонга Верасетакуна розповідає історію жінки Джессіки (роль якої виконує Тільда Суінтон) з Шотландії. Вона приїжджає до Колумбії, щоб доглядати сестру, яка перебуває у стані сну.

Джессіка починає помічати дивні звуки, схожі чи на вибух, чи на потужний удар. Це позбавляє її сну. Тема снів — ключова для стрічок Верасетакуна.

Рука Бога

Головний продовжувач великих традицій італійського кінематографа Паоло Соррентіно ностальгує за юністю. Дуже особистий фільм, — пише Роднянський у своєму Instagram.

Своя версія фелініївського Амаркорду. Сам Фелліні у фільмі Соррентіно ще знімає кіно, Неаполь завмер в очікуванні приїзду Марадони (від нього надійшла назва фільму), хлопчаки дивилися в біноклі, боячись пропустити появу великого футболіста.

Молодий Фаб’єтто теж. Він чекає не тільки на Марадону, а й на любов і знак згори, здатний підказати, як прожити життя.

Дюна

Фантастична екранізація культового роману Френка Герберта. У головних ролях Тімоті Шаламе, Ребекка Фергюсон, Оскар Айзек, Зендея.

Це епічна подорож до далекої планети Арракіс з величезними піщаними хробаками та барханами. І головне, Дені Вільнево — режисер.

Музика Ханса Циммера, магічний саунд-дизайн, гіпнотична краса далеких світів. Як тут дочекатися другої частини?

Сядь за кермо мого авто

Театральний режисер Юсуке має поставити п’єсу Дядя Ваня у Хіросімі. Йому надають водія, мовчазну Місакі.

За час, проведений разом, Юсуке переосмислює свої стосунки з дружиною, яка неочікувано померла два роки тому.

А Місакі отримує можливість розібратися зі своїм непростим минулим. Некваплива картина Рюсуке Хамагуті швидко втягує в себе і тримає до кінця.

Найгірша людина у світі

Головна героїня стрічки Джулі, 30-річна вродлива жінка, переживає життєву кризу.

Вона розлучається зі своїм хлопцем, який набагато старший за неї, і заводить нові стосунки з молодим хлопцем, якого вона випадково зустріла на вечірці.

Справжня перлина основного конкурсу фестивалю Канна — режисер Трієр (не Ларс, а Йоаким) спробував говорити від імені цілого покоління. На мою думку, у нього вийшло, — вважає Роднянський.

Розкопки

Найніжніша драма, яка занурює у стан передчуття звершення і водночас близької катастрофи. У головних ролях Кері Малліган, Рейф Файнс та Лілі Джеймс.

Стрічка Саймона Стоуна розповідає історію, яка сталася напередодні Другої світової війни — археологічні розкопки унікального англосаксонського поховання. Це магічне кіно про вічність.

Вестсайдська історія

Під час пандемії, хто, якщо не Спілберг, забере нас з реальності у галактику кіно? Режисер ще з юності мріяв про рімейк Вестсайдської історії.

Автор зберіг атмосферу кінця 1950-х років, але водночас сучасною кіномовою розповів історію нью-йоркських Ромео та Джульєтти. Спілбергу, якому вже 75 років, вдалося створити дуже молоду картину.

Все пройшло добре

Подекуди смішний і зворушливий фільм Франсуа Озона розповідає про доньку (Софі Марсо), яка не може заперечити жодного слова батька (надзвичайний Андре Дюссольє), навіть коли йдеться про його власну смерть.

Дуже французький фільм — говорячи про смерть, він сповнений життя, — пише Олександр Роднянський.

Остання дуель

Рідлі Скотт через свою історичну драму про дуелі середньовічних лицарів пояснює культуру згоди. Скотт надає можливість висловитися кожному з учасників дуелі і тій, чия ображена честь стала приводом для неї — дружині одного з дуелянтів.

Режисер подає різні версії тих самих подій, розказаних трьома їхніми учасниками.

Невдалий трах, або Шалене порно

Головний приз Берлінського кінофестивалю 2021 року. Румунський режисер Раду Жуде сміливо і дотепно розповів про лицемірство, свободу та суспільну напругу на тлі пандемії.

Головна героїня Емі — стримана та строга вчителька історії. Але у своїй спальні вона інша — не відмовляє собі в еротичних іграх разом зі своїм чоловіком.

Вони знімають відверте домашнє відео, яке раптово з’являється в інтернеті. Це швидко помічають колеги жінки та батьки її учнів. Вони обурені та вимагають провести шкільний суд над «порноучителькою». Але хто буде суддями?

А якщо любиш слідкувати за новинами кінематографу, пропонуємо прочитати інтерв’ю Алека Болдвіна, у якому актор розповів про трагедію на зйомках Іржі.