Найкращі фільми 2021. Тримай ТОП-10 для перегляду вдома

Попереду багато вихідних, а це означає, саме час надолужити перегляд фільмів. Режисер і продюсер Олександр Роднянський поділився списком найкращих, за його версією, новинок кіно 2021 року.
Фільм тайського режисера Апічатпонга Верасетакуна розповідає історію жінки Джессіки (роль якої виконує Тільда Суінтон) з Шотландії. Вона приїжджає до Колумбії, щоб доглядати сестру, яка перебуває у стані сну.
Джессіка починає помічати дивні звуки, схожі чи на вибух, чи на потужний удар. Це позбавляє її сну. Тема снів — ключова для стрічок Верасетакуна.
Головний продовжувач великих традицій італійського кінематографа Паоло Соррентіно ностальгує за юністю. Дуже особистий фільм, — пише Роднянський у своєму Instagram.
Головний продовжувач великих традицій італійського кінематографа Паоло Соррентіно ностальгує за юністю. Дуже особистий фільм, — пише Роднянський у своєму Instagram.
Своя версія фелініївського Амаркорду. Сам Фелліні у фільмі Соррентіно ще знімає кіно, Неаполь завмер в очікуванні приїзду Марадони (від нього надійшла назва фільму), хлопчаки дивилися в біноклі, боячись пропустити появу великого футболіста.
Молодий Фаб’єтто теж. Він чекає не тільки на Марадону, а й на любов і знак згори, здатний підказати, як прожити життя.
Фантастична екранізація культового роману Френка Герберта. У головних ролях Тімоті Шаламе, Ребекка Фергюсон, Оскар Айзек, Зендея.
Це епічна подорож до далекої планети Арракіс з величезними піщаними хробаками та барханами. І головне, Дені Вільнево — режисер.
Це епічна подорож до далекої планети Арракіс з величезними піщаними хробаками та барханами. І головне, Дені Вільнево — режисер.
Музика Ханса Циммера, магічний саунд-дизайн, гіпнотична краса далеких світів. Як тут дочекатися другої частини?
Театральний режисер Юсуке має поставити п’єсу Дядя Ваня у Хіросімі. Йому надають водія, мовчазну Місакі.
За час, проведений разом, Юсуке переосмислює свої стосунки з дружиною, яка неочікувано померла два роки тому.
За час, проведений разом, Юсуке переосмислює свої стосунки з дружиною, яка неочікувано померла два роки тому.
А Місакі отримує можливість розібратися зі своїм непростим минулим. Некваплива картина Рюсуке Хамагуті швидко втягує в себе і тримає до кінця.
Головна героїня стрічки Джулі, 30-річна вродлива жінка, переживає життєву кризу.
Вона розлучається зі своїм хлопцем, який набагато старший за неї, і заводить нові стосунки з молодим хлопцем, якого вона випадково зустріла на вечірці.
Справжня перлина основного конкурсу фестивалю Канна — режисер Трієр (не Ларс, а Йоаким) спробував говорити від імені цілого покоління. На мою думку, у нього вийшло, — вважає Роднянський.
Справжня перлина основного конкурсу фестивалю Канна — режисер Трієр (не Ларс, а Йоаким) спробував говорити від імені цілого покоління. На мою думку, у нього вийшло, — вважає Роднянський.
Найніжніша драма, яка занурює у стан передчуття звершення і водночас близької катастрофи. У головних ролях Кері Малліган, Рейф Файнс та Лілі Джеймс.
Стрічка Саймона Стоуна розповідає історію, яка сталася напередодні Другої світової війни — археологічні розкопки унікального англосаксонського поховання. Це магічне кіно про вічність.
Стрічка Саймона Стоуна розповідає історію, яка сталася напередодні Другої світової війни — археологічні розкопки унікального англосаксонського поховання. Це магічне кіно про вічність.
Під час пандемії, хто, якщо не Спілберг, забере нас з реальності у галактику кіно? Режисер ще з юності мріяв про рімейк Вестсайдської історії.
Автор зберіг атмосферу кінця 1950-х років, але водночас сучасною кіномовою розповів історію нью-йоркських Ромео та Джульєтти. Спілбергу, якому вже 75 років, вдалося створити дуже молоду картину.
Подекуди смішний і зворушливий фільм Франсуа Озона розповідає про доньку (Софі Марсо), яка не може заперечити жодного слова батька (надзвичайний Андре Дюссольє), навіть коли йдеться про його власну смерть.
Дуже французький фільм — говорячи про смерть, він сповнений життя, — пише Олександр Роднянський.
Дуже французький фільм — говорячи про смерть, він сповнений життя, — пише Олександр Роднянський.
Рідлі Скотт через свою історичну драму про дуелі середньовічних лицарів пояснює культуру згоди. Скотт надає можливість висловитися кожному з учасників дуелі і тій, чия ображена честь стала приводом для неї — дружині одного з дуелянтів.
Режисер подає різні версії тих самих подій, розказаних трьома їхніми учасниками.
Головний приз Берлінського кінофестивалю 2021 року. Румунський режисер Раду Жуде сміливо і дотепно розповів про лицемірство, свободу та суспільну напругу на тлі пандемії.
Головна героїня Емі — стримана та строга вчителька історії. Але у своїй спальні вона інша — не відмовляє собі в еротичних іграх разом зі своїм чоловіком.
Головна героїня Емі — стримана та строга вчителька історії. Але у своїй спальні вона інша — не відмовляє собі в еротичних іграх разом зі своїм чоловіком.
Вони знімають відверте домашнє відео, яке раптово з’являється в інтернеті. Це швидко помічають колеги жінки та батьки її учнів. Вони обурені та вимагають провести шкільний суд над «порноучителькою». Але хто буде суддями?
А якщо любиш слідкувати за новинами кінематографу, пропонуємо прочитати інтерв’ю Алека Болдвіна, у якому актор розповів про трагедію на зйомках Іржі.