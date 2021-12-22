Шоу-біз
Ексклюзив

Червона чи синя? Ми вже сходили на фільм Матриця: Воскресіння й готові тобі дещо розповісти

Даніела Долотова, редакторка сайту 22 Грудня 2021, 17:20
Червона чи синя? Ми вже сходили на фільм Матриця: Воскресіння й готові тобі дещо розповісти
Фото: IMDb

Ексклюзиви
Червона чи синя? Ми вже сходили на фільм Матриця: Воскресіння й готові тобі дещо розповісти
Стилістка Олена Куцан про slow fashion, моду на вінтаж та капсульний гардероб
Юлія Орлова інтерв'ю 2021
Починаємо не з нуля, а завжди з мінуса — Юлія Орлова про жіночий бізнес в Україні
Ольга Кучер із чоловіком
Вагітність — це не завжди “єдинороги” та фотосесії: Ольга Кучер відверто про втрату дитини
Олексій Тригубенко, бізнес
“Бізнес — це завжди авантюра”: Олексій Тригубенко розповів про історію власного бізнесу та свої принципи
Дивитись більше

Більше новин
Російське ТБ
Росія готується до Третьої світової війни? Божевілля на російському ТБ
Володимир Дантес про стиль
“Що по стилю”: Володимир Дантес показав стильні чоловічі луки на зиму-2022
Тетяна Іванівна
Картинна галерея та ботсад дорогою додому: історія двірнички, яка власноруч ремонтує під’їзди
елка
Комунальники розкрили секрет! Як і чому ялинки у Києві обробляють смердючою хімією
Дивитись більше

Матеріали по темі

Кава з кардамоном серіал
Історія не гірше Кріпосної: Кава з кардамоном — найголовніша прем’єра зими
Червона чи синя? Ми вже сходили на фільм Матриця: Воскресіння й готові тобі дещо розповісти
“Чи перевірив я револьвер? Ні. Це не моя робота”, — Болдвін про гучну трагедію на зйомках Іржі
Тест на знання фільму сам удома
Щороку передивляєшся Сам удома, але як уважно? Давай перевіримо
Педан про серіали для підлітків
Топ-3 серіали, які радить до перегляду з підлітками Олександр Педан

Відео
0:04:09
Російське ТБ

Росія готується до Третьої світової війни? Божевілля на російському ТБ
0:02:49
елка
Комунальники розкрили секрет! Як і чому ялинки у Києві обробляють смердючою хімією
0:35:00
Вікна 17:30
Вікна-новини. Випуск від 22.12.2021 (17:30)
0:03:43
Погрози фермеру
Погрожують не вперше! Історія фермера, будинок якого обстріляли з гранатомета
0:20:00
14.30
Вікна-новини. Випуск від 22.12.2021 (14:30)
0:20:00
Вікна-новини випуск від 22.12.2021 о 11:30
Вікна-новини. Випуск від 22.12.2021 (11:30)
0:02:59
Передова
Підступна погода і ворог: як бійці на передовій боронять Україну в заметіль
0:34:48
Вікна 22:00
Вікна-новини. Випуск від 21.12.2021 (22:00)
0:01:18
Добропарк
Там є дива і чарівник! Сімейний та активний відпочинок в зимовому Добропарку
0:03:48
Воєнна напруга
Путін погрожує НАТО війною: воєнна напруга у світі набирає обертів
Більше відео
“Що по стилю”: Володимир Дантес показав стильні чоловічі луки на зиму-2022
Читати далі
“Що по стилю”: Володимир Дантес показав стильні чоловічі луки на зиму-2022
Запечені яблука зі смаком глінтвейну — рецепт від Ектора Хіменес-Браво
Читати далі
Запечені яблука зі смаком глінтвейну — рецепт від Ектора Хіменес-Браво