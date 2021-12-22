Красная или синяя? Мы уже сходили на фильм Матрица: Воскрешение и готовы тебе кое-что рассказать

Латекс и философия, мифология, окутанная религиозными мотивами, и шквал негативных отзывов. Люди снова разделились на тех, кто выбирает между красной и синей таблеткой. Между теми, кто готов принять новый фильм Вачовски, как данность авторского произведения, и теми, кто сетует на то, что при операции по изменению пола легендарные режиссеры лишились и своего таланта.

Сейчас, вероятно, трудно понять, стоит ли идти на Матрицу: Воскрешение и пытаться снова что-то анализировать, или остаться в комфортном коконе пледа и сохранить свой комфорт.

Однако все ли было однозначно в 1999 году?

С полной уверенностью могу сказать, что нет. Возможно, зрителям и понравилась стилистика, динамика и новаторское видение мира кино еще в то время братьев Вачовски. Однако удалось ли кому-то с первого раза понять их философию, а не из просмотра пятого-десятого? Разве что именно Избранному.

Мы так хотели походить на главных героев, ненавидели антагонистов и пытались хоть немного понять, что вообще происходит на экране.

Что же сохранилось из любимого в Матрице: Воскрешение?

Динамика

С первых кадров и до последних титров тяжело оторвать глаза от экрана, чтобы не пропустить еще какую-нибудь важную деталь. Динамика Матрицы всегда увлекала нас мощной волной новой информации и оставляла дрифтовать на неутомимых нотах музыки титров. В этот раз, как и в первый, фильму пришлось немного раскачиваться, чтобы потом только набрать необходимую скорость.

Стилистика

Оригинальная трилогия поражала столь хорошо разграниченными стилистическими мирами. Ослепляюще-ненатуралистический мир ярко-зеленой Матрицы, в котором бродят миллионы смыслов, подозрительно напоминал то ли реальность оруэлловского романа, то ли нашу повседневную жизнь с подъемом в серые шесть утра и быстрым монотонным собиранием в офис.

В противоположность, перед глазами зрителей появляется тусклая реальность свободных людей, которым стал Нео после пробуждения в темно-синий мир религиозных намеков. А после своей победы над машинами, как оказалось, ему удалось добавить разных красок в новый мир.

В новом мире Матрицы: Воскрешение осталось оригинальным разделение на миры с помощью оттенков. Однако теперь нужно следить не столько за их наличием в той или иной реальности, сколько за их насыщенностью и соотношением со светом и тенью.

Новаторство

Если в 1999 году было сложно что-нибудь нарисовать с помощью компьютерной графики, то и все, что было создано по такой технологии, имело выигрышно искусственный вид.

“Это так прекрасно, что, наверное, фальшивка”, — говорит новый Агент Смит.

Однако ожидать изобретенного заново велосипеда не стоит, поскольку старые приемы хорошо вписываются в картину мира, где что-то может выглядеть, как полный подлог. Нереалистичные битвы, порой размытая графика и словно нарисованные от руки пейзажи — все это возможно в условиях Матрицы и стоит не забывать, что это лишь стилистический прием подчеркивания реальности.

Мифологизм

Вачовски никогда не упускали возможности позаимствовать что-то давно забытое, но неизвестно как всем понятное. Как и 18 лет назад, необходимо просто обращать внимание на имена и названия. Они иногда говорят о своих героях больше, чем их действия или диалоги. Благодаря прототипам в древнегреческой мифологии даже персонаж с двухминутным хронометражем на экране имеет свою предысторию, мотивацию и характеристику.

Мы пересказываем те же истории с другими именами.

Этому могут обрадоваться те, кто давно учил латынь, поскольку многие собственные имена заимствованы именно из этого мертвого языка. Каждое на первый взгляд незаметное место, очередное в списке съемочных павильонов, после перевода получает свое историческое значение и объясняет хотя бы пару процентов истории между строк.

Главные герои

Принято считать, что только Нео — главный герой Матрицы. Однако это утверждение сомнительно настолько, как и его Избранность. Если опираться на религиозные каноны, к которым так часто обращались режиссеры, и продолжает эту традицию Лана Вачовски, то можно определить, что трое самых важных персонажей здесь: Нео, Тринити и Морфеус.

Поскольку основным признаком Мессии, по религиозным канонам, является жертвенность во благо большинства, то именно Нео в течение первых фильмов трансформировался, в результате чего лишь в конце смог им стать.

Матрица: Воскрешение это развитие личности игнорирует, и наш любимый Киану Ривз снова тот самый влюбленный Нео, которого мы видели в начале.

Кэрри-Энн Мосс в роли Тринити

Его вторая половинка, как ее можно назвать по концепции новой истории, тоже не похожа на себя. Ее взгляд больше не пугает врагов, а вызывает сильное сочувствие. Поскольку теперь Тринити (Кэрри-Энн Мосс) — женщина, выбор за которую сделало общество.

Морфеус теперь нашел воплощение в лице Ягья Абдул-Матина II, который выглядит логически значительно моложе, однако и менее опытным. Сдержанный и взвешенный персонаж теперь, к сожалению, выполняет функцию иконы стиля и комик-релифа (комедийного персонажа).

Ягья Абдул-Матина II в роли Морфеуса

Значение эмоциональной составляющей

В оригинальной трилогии тоже были свои недостатки, особенно ощущение, что любовь между Нео и Тринити только данность. Почувствовать их связь через экран, конечно же, было возможно, но фильм на этом не заострял внимание.

Однако Матрица: Воскрешение изменил фокус истории с философии и психологизма на эмоциональность. Теперь в центре событий именно отношения между героями.

Любовь — это генезис всего.

Однако не спешите разочаровываться и думать, что теперь это кибер-ром. Несмотря на то, что зрителю прямо говорят о важности любви Нео и Тринити, но такой же по силе и значению в новой истории появляется ненависть Агента Смита.

О взаимосвязи Нео и Смита говорят практически с Матрицы: Перезагрузка. После того как наш протагонист разрушил главного вора в первой части, он оставил после себя след, как Лорд Волдеморт, когда пытался убить Гарри Поттера.

Так же эти два персонажа, скорее всего, связаны теперь навечно в системе нового мира. На это указывает и название компании, где теперь сталкиваются новые версии себя — Нео и Агент Смит.

Антагонисты

Новый Агент Смит, говорят, уже не тот. И совершенно логично было бы не ожидать повторения персонажа другого актера. Повторение игры и особенностей Смита Хьюго Вивинга, вероятно, казалось бы больше кривлянием, чем профессиональной игрой.

Джонатан Грофф создал свою версию Агента, на совершенство которой жалуется даже его очень придирчивый герой. Он тоже вызывает ужас и отвращение, однако этим еще более парадоксально привлекает. Если в первой Матрице все могли заглядываться только на Ривза, то теперь у него есть конкурент не только в мире Матрицы, но и в реальной жизни.

Конечно же, на этом список всех персонажей и деталей новой Матрицы: Воскрешение следует завершить для предотвращения спойлеров. И несмотря на то, примете ли вы решение остаться в синем пледе дома или сесть в красное кресло кинозала, стоит помнить — Матрица всегда была авторским кино, в котором нужно долго блуждать мыслями, чтобы понять.

Однако иногда случаются вещи, которые воспринимать как реальность просто не хочется. Читай рассказ Болдуина о трагедии на съемках Ржавчина.