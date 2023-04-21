Интервью

“Проверил ли я револьвер? Нет. Это не моя работа”, — Болдуин о громкой трагедии на съемках Ржавчины

Мария Беляева, выпускающий редактор сайта 21 апреля 2023, 11:14
Алек Болдвін інтерв'ю
Фото: Instagram, IMDb

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