“Проверил ли я револьвер? Нет. Это не моя работа”, — Болдуин о громкой трагедии на съемках Ржавчины

Обновлено 21 апреля 2023 года: С голливудского актера Алека Болдуина были сняты все обвинения в убийстве оператора Галины Гатчинс, которая была уроженкой Украины. Инцидент произошел на съемках фильма Ржавчина в октябре 2021 года. По информации BBC, адвокаты актера сообщили о решении менее чем за две недели до начала судебного разбирательства. Защита Болдуина призвала к должному расследованию обстоятельств трагического события.

Обновлено: Американский актер Алек Болдуин с семьей убитой украинской оператора Галины Гатчинс достигли мирового соглашения, сообщает Reuters.

Я не заинтересован во взаимных обвинениях или приписывании вины. Мы все считаем, что смерть Галины стала ужасным несчастным случаем, – говорит мужчина покойной.

Напомним, в октябре 2021 года во время съемки вестерна Иржа Болдуин случайно застрелил Галину Гатчинс. Сообщалось, что причиной стала замена реквизита, потому что оружие должно было быть с холостыми патронами. Вину актера не доказали в суде.

Далее — интервью актера

Сидя на церковной скамье на съемках низкобюджетного вестерна Ржавчина (Rust), звездный актер Алек Болдуин наблюдал за суетой вокруг себя с новым чувством признательности. Проект, который он любил, наконец-то ожил — магия кино казалась близкой.

“Я сел на эту скамейку и сказал: “Этот фильм заставил меня снова полюбить кино”, — сказал Болдуин в своем первом после трагического инцидента интервью для ABC News.

“Я действительно думал, что мы что-то поняли. А потом выстрелит этот пистолет”.

Через несколько часов после размышлений Болдуин держал в руках старинный револьвер Colt .45. Это случилось во время репетиции — оружие выпустило боевую пулю, убив кинематографиста Галину Хатчинс и ранив режиссера Джоэла Соуза.

Немного о вестерне Ржавчина

Фильм, в котором Алек выступал как актер и сопродюссер, был низкобюджетным — на него выделялось около 7 миллионов долларов. Съемки на знаменитом ранчо Bonanza в Санта-Фе (штат Нью-Мексико) планировалось проводить в течение трех недель.

Продюсерам фильма посчастливилось найти 41-летнего оператора — Галину Хатчинс. Это было счастливым билетом для съемочной группы. По крайней мере, тогда казалось именно так.

— Вы были знакомы с Галиной Хатчинс до начала съемок?

— Нет. Я о ней ничего не знал. Оператора подбирал Джоэл (Соуза — ред.). Он позвонил мне и радостно сказал: “Я заполучил ее!” Соуза был очень высокого мнения о Галине. Он показал мне ее работы. Это было прекрасно! Она была фантастическим оператором!

Мне понравилось работать с этой женщиной. Она была замечательной!

И замечательным человеком. Все, кто с ней работал, любили Галину, восхищались ею. Все любили ее как человека. И все восхищались ее талантом… Даже сейчас мне трудно поверить, что [она ушла]. Это не так. Это не кажется мне реальным.

— Какое-то время вы не снимались в художественных фильмах. В чем была причина?

— Все просто. Съемки в кино предполагают обычно долгое отсутствие дома. У меня жена, шестеро детей. Это сложно.

— Однако вы соглашаетесь сниматься в Ржавчине…

— Да, мне очень понравился сценарий. Я почувствовал, что из этого может получиться хороший фильм. И я согласился не только сниматься, но и стал продюсером. Меня также привлекло то, что съемки должны были проходить в Нью-Мексико.

Что предшествовало трагедии

Алек Болдуин рассказал, что в день съемок он и Хатчинс встретились, чтобы обсудить предстоящую сцену. В этой сцене актер играл загнанного в угол и тяжело раненного персонажа, направившего свое оружие на двух противников.

Во время репетиции первый помощник режиссера фильма Дэйв Холлс вручил ему револьвер. Болдуин вспомнил, как Холлс сказал ему: “Это холодное оружие”, что на профессиональном жаргоне означает оружие, ствол которого пуст, либо оружие, заряженное холостыми патронами.

“И теперь, что произошло и почему он (Холлс – ред.) сказал это (“холодное оружие” — ред.), и каковы были реалии, я снова, я не понимаю”, — сказал Болдуин.

— Вы проверили револьвер?

— Нет. Знаете, после того, что произошло, очень многие считают своим долгом прокомментировать эту трагедию. Но это не спасает ситуацию, отнюдь. В кино, как в любом другом деле, каждый отвечает за свою часть работы. Если ваши служебные обязанности включают в себя проверку оружия, вы его проверяете. Каждый раз, потому что это ваша работа.

Думаю, мне приходилось иметь дело с огнестрельным оружием на съемках не реже, чем любому другому актеру в среднем за свою карьеру. И я никогда никого не подстрелил. И в меня тоже никто ни разу не попал. Существует четкий протокол. И он меня никогда прежде не подводил. В этот раз я тоже следовал протоколу.

— И не проверили револьвер…

— Много лет назад меня научили: если ты взял в руки оружие, взвел курок или проделывал какие-то манипуляции с патронами, после дубля ты отдаешь его назад человеку, который за него отвечает, и он подготовит оружие к новому дублю. В начале своей карьеры я сам пытался проверять оружие. И мне сказали так не делать. Есть профессионал, который за это отвечает. Пойми раз и навсегда, актер не должен быть последней линией обороны — это не твоя работа. Это работа оружейника. И это мне сказал профессионал.

“Моя задача — убедиться, что оружие безопасно. Только после этого я передаю его тебе. И я громко объявляю, что оружие безопасно! Остальные члены съемочной группы ждут этого объявления не от тебя. Они доверяют мне, потому что это моя работа и я профессионал”, — сказал мне оружейник. И я это запомнил.

Когда на съемочной площадке мне вручает оружие человек, отвечающий за него, я ему доверяю. И у меня никогда не было проблем. Я доверяю каждому на площадке, это их работа.

— Кто отвечал за оружие на съемках Ржавчины?

— Ханна Гутиеррес-Рид.

— Кто дал вам револьвер 21 октября?

— Ассистент режиссера Дэйв Холлс.

— Он тоже отвечал за оружие?

— Отвечает всегда один человек — оружейник.

— Это была Ханна?

— Да.

Лиза Торрако, юрист Halls, заявила, что проверка оружия “не входит в его обязанности”, и что “ожидать, что ассистент режиссера проверит огнестрельное оружие, — все равно что сказать ассистенту режиссера проверить угол камеры или сказать помощнику режиссера, чтобы тот проверил звук или освещение”.

Что случилось в тот трагический съемочный день?

Болдуин рассказал, что в тот день он вместе с Галиной Хатчинс были на локации на репетиции.

— Мы расставляли маркеры. То есть, кто где должен точно стоять, где должен находиться реквизит и т. д. Это работа оператора. Галина должна была оценить, что попадет в кадр, как это будет смотреться.

Затем начали выбирать позицию для Болдуина. Оператор руководила каждым движением актера. Хатчинс говорит мне: “Держи пистолет ниже. Иди направо. Хорошо, прямо тут. Хорошо, а теперь покажи немного ниже”. И просит меня поставить пистолет. Она говорит мне, что хочет, чтобы я держал пистолет под этим углом. Я держу его там, где она велела, и в итоге он оказывается нацелен прямо на область под ее подмышкой.

Что произошло дальше — остается загадкой. Это предмет пристального общественного внимания и расследования, проводимого шерифом округа Санта-Фе.

— Я держал Кольт четко в соответствии с поставленным ей маркером. Послушайте, я никогда не стреляю в камеру, направляю оружие в сторону. Я не собирался стрелять в сторону Галины. Выстрел произошел случайно. И я до сих пор не понимаю, как это произошло.

Воспоминания Болдуина о выстреле

Я поднял револьвер и спросил у Галины: “Так нормально? Ты его видишь? Так хорошо?” Она отвечает: “Да, очень хорошо”. Я взвожу курок. И вдруг выстрел! Ружье взрывается. Все в ужасе, шокированы. Выстрел очень громкий. К нему никто не готовился — все были без наушников. Понимаете?

— Вы нажали на спусковой крючок?

— Спусковой крючок не был нажат. Я не нажимал на курок. Нет! Я не нажимал! Никогда и ни за что! Нет, нет, нет. Я бы никогда не нацелил на кого-нибудь пистолет и не нажал бы на спусковой крючок.

Читать по теме Алек Болдуин нажал на курок во время съемок фильма Ржавчина — подробности из отчета ФБР Отчет ФБР опровергает заявления голливудского актера Алека Болдуина касательно трагедии на съемках фильма Ржавчина.

— Что произошло дальше?

— Я стоял над Галиной около минуты. Потом меня отодвинули и увели в сторону.

— Она была в сознании?

— Насколько я помню, да.

— Когда все же стало ясно, что это был выстрел и что был использован боевой патрон?

— Только после того, как полицейский показал нам фото пули, извлеченной из руки Соузы.

— А как же ваше фото? То, где вы стоите, обхватив голову руками?

Это было отчаяние. Я еще ничего не знал. Но Галина лежала там, и я не мог понять, почему так долго ее не забирает скорая. Оказалось, они ждали вертолет.

И только после того, как ее увезли вертолетом, мы все смогли заняться разбирательством того, что же все-таки случилось.

— А Галина что-нибудь говорила, пока оставалась там, на площадке?

— Да. Она несколько раз повторила, что держится. “Я в норме”, — кажется так она сказала. В те минуты поверить было невозможно, что в нее попала пуля, что это был смертельный выстрел… Меня начали допрашивать помощники шерифа. Когда допрос подходил к концу, они сказали мне: “С прискорбием должны сообщить вам, что она не выжила”.

Только после этого я в отчаянии вышел на дорогу и позвонил жене… Понимаете, и я, и Галина были уверены в том, что револьвер не заряжен! Нам так сказали!

О встрече с мужем погибшей

— Пресса сообщала, что после этого трагического инцидента вы встречались с Мэтью Хатчинсом, мужем Галины.

— Да. Мы встречались несколько раз. Я был на похоронах. Мэтью обнял меня и сказал: “Ты не виноват. Думаю, нам всем нужно как-то вместе справиться с этим”. Господи, ее чудесный сын! Он лишился матери, и ничто на свете не вернет ее!

— Что вы ответили Мэтью?

— А что я мог сказать?! Так и ответил — мне нечего сказать…

— Мэтью намерен подать иск или уже подал.

— Я был бы удивлен, если бы он этого не сделал. Это гражданский иск. Его жена погибла на работе.

О продолжении карьеры

— Вы намерены продолжать карьеру?

— Не могу представить себе, что соглашусь сниматься хотя бы еще в одном фильме, где будет оружие. В этой истории остается только один вопрос, требующий ответа: откуда на съемочной площадке взялся револьвер с боевым патроном? А что касается моей карьеры… Откровенно говоря, мне плевать, что с ней будет! Я не знаю, стану ли вообще сниматься дальше. У меня есть контракт, съемки должны начаться в январе, но я еще не решил.

Напомним, ранее мы рассказывали о жуткой истории на границе с Ираком, в которой оказался криминальный журналист Константин Стогний.