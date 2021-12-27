Лучшие фильмы 2021: Держите ТОП-10 для просмотра дома

Впереди много выходных, а это значит, самое время наверстать просмотр фильмов. Режиссер и продюсер Александр Роднянский поделился списком лучших, по его версии, новинок кино 2021 года.

Память (Memoria)

Фильм тайского режиссера Апичатпонга Верасетакуна рассказывает историю женщины Джессики (роль которой исполняет Тильда Суинтон) из Шотландии. Она приезжает в Колумбию, чтобы ухаживать за сестрой, которая находится в состоянии сна.

Джессика начинает замечать странные звуки, похожие на взрыв или на мощный удар. Это лишает ее сна. Тема снов — ключевая для лент Верасетакуна.

Рука Бога

Главный продолжатель великих традиций итальянского кинематографа Паоло Соррентино ностальгирует по юности. Очень личный фильм, — пишет Роднянский в своем Instagram.

Своя версия феллиниевского Амаркорда. Сам Феллини в фильме Соррентино еще снимает кино, Неаполь замер в ожидании приезда Марадоны (от него поступило название фильма), мальчишки смотрели в бинокле, опасаясь пропустить появление великого футболиста.

Молодой Фабьетто тоже. Он ждет не только Марадону, но и любви и знака сверху, способного подсказать, как прожить жизнь.

Дюна

Фантастическая экранизация культового романа Фрэнка Герберта. В главных ролях Тимоти Шаламе, Ребекка Фергюсон, Оскар Айзек, Зендея.

Это эпическое путешествие к далекой планете Арракис с огромными песчаными червями и барханами. И главное, Дени Вильнево — режиссер.

Музыка Ханса Циммера, магический саунд-дизайн, гипнотическая красота дальних миров. Как здесь дождаться второй части?

Сядь за руль моей машины

Театральный режиссер Юсуке должен поставить пьесу Дядя Ваня в Хиросиме. Ему предоставляют водителя, молчаливую Мисаки.

За время, проведенное вместе, Юсуке переосмысливает свои отношения с женой, неожиданно умершей два года назад.

А Мисаки получает возможность разобраться со своим непростым прошлым. Неторопливая картина Рюсуке Хамагути быстро втягивает в себя и держит до конца.

Худший человек в мире

Главная героиня фильма Джули, 30-летняя красивая женщина, переживает жизненный кризис.

Она расстается со своим парнем, который намного старше ее, и заводит новые отношения с молодым человеком, которого она случайно встретила на вечеринке.

Настоящая жемчужина основного конкурса Канны — режиссер Триер (не Ларс, а Йоаким) попытался говорить от имени целого поколения. На мой взгляд, у него получилось, — считает Роднянский.

Раскопки

Самая нежная драма, погружающая в состояние предвкушения свершения и одновременно близкой катастрофы. В главных ролях Кэрри Маллиган, Рейф Файнс и Лили Джеймс.

Лента Саймона Стоуна рассказывает историю, произошедшую в канун Второй мировой войны — археологические раскопки уникального англосаксонского захоронения. Это волшебное кино о вечности.

Вестсайдская история

Во время пандемии кто, если не Спилберг, заберет нас из реальности в галактику кино? Режиссер еще с юности мечтал о римейке Вестсайдской истории.

Автор сохранил атмосферу конца 1950-х годов, но в то же время современным киноязыком рассказал историю нью-йоркских Ромео и Джульетты. Спилбергу, которому уже 75 лет, удалось создать очень молодую картину.

Все прошло хорошо

Кое-где смешной и трогательный фильм Франсуа Озона рассказывает о дочери (Софи Марсо), которая не может отрицать ни слова отца (чрезвычайный Андре Дюссолье), даже когда речь идет о его собственной смерти.

Очень французский фильм — говоря о смерти, он полон жизни, — пишет Александр Роднянский.

Последняя дуэль

Ридли Скотт через свою историческую драму о дуэлях средневековых рыцарей объясняет культуру согласия. Скотт дает возможность высказаться каждому из участников дуэли и тем, чья оскорбленная честь стала поводом для нее — жене одного из дуэлянтов.

Режиссер представляет разные версии тех же событий, рассказанных тремя их участниками.

Неудачный трах, или Безумное порно

Главный приз Берлинского кинофестиваля в 2021 году. Румынский режиссер Раду Жуде смело и остроумно рассказал о лицемерии, свободе и общественном напряжении на фоне пандемии.

Главная героиня Эми — сдержанная и строгая учительница истории. Но в своей спальне она другая — не отказывает себе в эротических играх вместе со своим мужем.

Они снимают откровенное домашнее видео, внезапно появляющееся в интернете. Это быстро замечают коллеги женщины и родители ее учеников. Они возмущены и требуют провести школьный суд над «порноучительницей». Но кто будет судьями?

А если любишь следить за новостями кинематографа, предлагаем прочесть интервью Алека Болдуина, в котором актер рассказал о трагедии на съемках Иржи.