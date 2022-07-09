Не бойтесь своих эмоций и говорите: Григорий Решетник раскрыл секрет идеальных отношений

Отношения между двумя людьми всегда были одной из самых загадочных вещей в мире. Откуда возникает любовь и куда она исчезает? Однако самым главным вопросом все же остается, как ее сберечь.

Ведущий СТБ Григорий Решетник всегда очаровывал зрителей телешоу и своих поклонников примерными отношениями в семье. Ведущий поделился принципами, которыми он руководствуется в отношениях и как это помогает уберечь любовь от испытаний войны.

Вся философия отношений состоит в том, чтобы понимать друг друга и балансировать.

Григорий Решетник уверен, что отношения должны быть союзом двух личностей, которые имеют собственное мнение и могут оставаться собой.

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Семья должна быть такой, чтобы каждый мог быть сегодня радостным, а завтра грустным, если этого хочется. В отношениях люди должны пытаться компенсировать и поддерживать друг друга.

Мы должны поддерживать, понимать, где-то уступать, а иногда даже сдерживать свои эгоистические намерения.

Однако когда в семье все постоянно одновременно радостны или грустны, это может оказаться тревожным звоночком. Поскольку такая тенденция может означать, что кто-нибудь подстраивается или сдерживает свои проявления и желания.

Не сдерживайте эмоций и себя. Будьте эмоциональными, смейтесь, когда хочется. Плачьте, когда это необходимо. Однако делайте это по-настоящему.

Важно соблюдать свои принципы, когда это нужно. В этом балансе и есть секрет подлинных отношений. И вот эта подлинность имеет все шансы укрепить отношения.

И самое главное – говорить со своим партнером. Искренне и откровенно. Этому нужно учиться.

Я призываю всех к тому, чтобы быть искренними в отношениях, поскольку это укрепляет семью и делает ее более счастливой.

Еще одним испытанием для отношений в условиях войны становится разлука. Не обходит она даже звездные пары. Читай, как Наталья Денисенко переживает разлуку с мужем Андреем Фединчиком, который сейчас служит в ВСУ.

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