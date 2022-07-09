Не бійтеся своїх емоцій та говоріть: Григорій Решетнік розкрив секрет ідеальних стосунків

Стосунки між двома людьми завжди були однією з найбільш загадкових речей у світі. Звідки виникає кохання та куди воно зникає? Однак найголовнішим питанням все ж лишається, як його зберегти.

Ведучий СТБ Григорій Решетнік завжди зачаровував глядачів телешоу та своїх шанувальників зразковими стосунками у родині. Тож ведучий поділився принципами, якими він керується у стосунках та як це допомагає уберігати любов від випробувань війни.

Вся філософія стосунків у тому, щоб розуміти одне одного і балансувати.

Григорій Решетнік впевнений, що стосунки мають бути союзом двох особистостей, які мають власну думку та можуть залишатись собою.

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Сім’я має бути такою, щоб кожен міг бути сьогодні радісним, а завтра сумним, якщо цього хочеться. У стосунках люди мають намагатись компенсувати та підтримувати одне одного.

Ми маємо підтримувати, розуміти, десь поступатись, а часом навіть стримувати десь свої егоїстичні наміри.

Однак коли у родині всі постійно одночасно радісні чи сумні, це може виявитись тривожним дзвіночком. Оскільки така тенденція може означати, що хтось підлаштовується, або стримує свої прояви та бажання.

Не стримуйте емоцій та себе. Будьте емоційними, смійтесь, коли хочеться. Плачте, коли це потрібно. Проте робіть це по-справжньому.

Важливо зберігати свої принципи, коли це потрібно. У цьому балансі і є секрет справжніх стосунків. А ось ця справжність має всі шанси зміцнити стосунки.

І найголовніше – говорити зі своїм партнером чи партнеркою. Щиро та відверто. Цьому потрібно вчитися.

Я закликаю всіх до того, щоб бути щирими у стосунках, оскільки це зміцнює сім’ю та робить її щасливішою.

Ще одним випробуванням для стосунків в умовах війни стає розлука. Не оминає вона навіть зіркові пари. Читай, як Наталка Денисенко переживає розлуку з чоловіком Андрієм Фединчиком, який наразі служить у ЗСУ.

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