Тысячи, как один, пели гимн Украины! Как MONATIK зажег на концерте во Франкфурте

Дмитрий Монатик стал одним из артистов, собирающих средства на благотворительных концертах для ВСУ и распространяющих новости о войне в Украине в информационном пространстве.

Артист организовал всемирный благотворительный тур ART Оборона. Во время одного из его концертов во Франкфурте-на-Майне (Германия) весь зал хором пел гимн Украины.

Тысячи людей, как один, повторяли слова, которые обрели для украинцев еще большую ценность и смысл. Зрители держали украинский прапор и поднимали его над головами.

MONATIK порадовал фанатов нежным дуэтом с артисткой Kola, которая являлась выпускницей его команды на одном из вокальных шоу.

На концерте не обошлось и без романтики — один из зрителей сделал предложение руки и сердца своей любимой прямо на сцене.

Некоторые артисты помогают на волонтерском фронте, некоторые сражаются на настоящем. Ранее Андрей Хливнюк рассказал о заданиях в батальоне ТрО и благотворительности во время войны.

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