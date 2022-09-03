Теперь я — пилот ударного дрона: Андрей Хливнюк наказывает россиян, получает награды и мечтает о победе

Вокалист украинской группы Бумбокс Андрей Хливнюк с началом войны добровольно принял участие в защите родной страны. Он служит в батальоне ТОР подразделения София, а также занимается волонтерством.

Сейчас у него есть десять суток отпуска, во время которого он дал три благотворительных концерта в Варшаве, Праге и Вене. На последнем он пообщался с журналистами и украинским обществом, в частности с корреспондентом Укринформа Василием Коротким.

Читай, что рассказал Хливнюк о получении ордена За мужество, защиту Украины и планы после победы.

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О получении ордена За мужество

Недавно стало известно о том, что Хливнюк и его подразделение получили государственный орден За мужество III степени.

Впрочем, исполнитель не хвастается им, а наоборот стесняется. Ведь считает, что есть люди, которые заслуживают этой награды больше, чем он.

Эта награда — не моя, а подразделения. Гораздо большее мужество проявляют ребята, которые сейчас находятся непосредственно на передовой.

Я немного стыжусь этой награды, но и горжусь одновременно. Это ведь не просто государственное отличие, это — доверие людей, — делится певец.

По его словам, этот орден — награда всех добровольцев, а также волонтеров, которые по всему миру выполняют важную работу для поддержки Украины.

Кроме непосредственно боев, есть еще очень много работы, которую делают люди, которые заслуживают этой награды больше, чем я, — считает Хливнюк.

Об обороне Украины

24 февраля застало Бумбокс в пути в Киев после гастролей в Мариуполе и Мелитополе. Солист признается, что первые мысли были, как и у всех, об эвакуации семьи.

И хотя после восьми лет войны можно было ожидать чего-то подобного от россиян, готовиться к нашествию нужно было больше. Поэтому первоначально Андрей мобилизовался и начал тренировки.

Фронтмен Бумбокса стал патрульным полицейским в составе подразделения София батальона ТОР (тактико-оперативное реагирование) Управления Патрульной полиции в городе Киев.

Теперь я — пилот ударного дрона, который называется Punisher (Каратель — ред.). Задачи очень простые: разведка дает нам цели, и мы эти цели обезвреживаем. Вот и все, — рассказывает Хливнюк.

А еще он основал собственный благотворительный фонд, занимающийся закупкой дронов, обучением новых экипажей и их последующей отправкой в ​​действующие боевые подразделения.

О планах для себя, Бумбокса и Украины

Психологи отмечают, что во время войны очень полезно мечтать и строить планы на время после победы. Поэтому и Хливнюк наметил для себя приоритеты.

Продолжу заниматься тем, чем занимался до войны. Хотелось бы выполнить обещание, данное своим детям, и повезти их на отдых, — говорит мужчина.

А еще смеясь он добавляет, что после войны перестанет носить зеленые вещи.

Что касается планов Бумбокса, то после победы Хливнюк хочет собрать вместе команду, снова начать давать концерты и записывать хиты.

А пока все без исключения участники группы либо волонтерят, либо служат в ВСУ.

Самое главное — чтобы война поскорее закончилась нашей победой. И это обязательно произойдет, ведь, по убеждению певца, сейчас украинцы колоссально консолидируются, и эту волну уже трудно остановить.

Безусловно, мы потеряем такие вещи как комплекс неполноценности. Мы просто станем тем, кем мы и были — нормальной демократической нацией, — отмечает Хливнюк.

Но для этого каждому из нас нужно плодотворно работать и достойно пройти все испытания, которые есть на нашем пути.

В День Независимости в прокат вышла новая украинская кинолента о начале войны в 2014 году. Исполнитель главной роли Павел Алдошин рассказал о съемках фильма Снайпер. Белый ворон, а также о своей службе в рядах ВСУ.

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