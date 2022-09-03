Тепер я — пілот ударного дрона: Андрій Хливнюк карає росіян, отримує нагороди та мріє про перемогу

Вокаліст українського гурту Бумбокс Андрій Хливнюк з початком війни добровільно долучився до захисту рідної країни. Він служить у батальйоні ТОР підрозділу Софія, а також займається волонтерством.

Нині він має десять діб відпустки, під час якої він дав три благодійні концерти у Варшаві, Празі та Відні. На останньому він поспілкувався з журналістами та українською громадою, зокрема з кореспондентом Укрінформу Василем Коротким.

Читай, що розповів Хливнюк про отримання ордену За мужність, захист України та плани після перемоги.

Про отримання ордену За мужність

Нещодавно стало відомо про те, що Хливнюк та його підрозділ отримали державний орден За мужність ІІІ ступеню.

Утім виконавець не хизується ним, а навпаки соромиться. Адже вважає, що є люди, які заслуговують на цю нагороду більше, ніж він.

Ця нагорода — не моя, а підрозділу. Набагато більшу мужність проявляють хлопці, які зараз знаходяться безпосередньо на передовій.

Я трішки соромлюсь цієї нагороди, але також і пишаюся водночас. Адже це не просто державна відзнака, це — довіра людей, — ділиться співак.

За його словами, цей орден є нагородою всіх добровольців, а також волонтерів, які по всьому світу виконують важливу роботу для підтримки України.

Окрім безпосередньо боїв, є ще дуже багато роботи, яку роблять люди, які заслуговують на цю нагороду більше, ніж я, — вважає Хливнюк.

Про оборону України

24 лютого застало Бумбокс у дорозі до Києва після гастролей у Маріуполі та Мелітополі. Соліст зізнається, що перші думки були, як і у всіх, про евакуацію родини.

І хоч після восьми років війни можна було очікувати чогось подібного від росіян, готуватись до навали треба було більше. Тож першочергово Андрій мобілізувався та почав тренування.

Фронтмен Бумбоксу став патрульним поліцейським у складі підрозділу Софія батальйону ТОР (тактико-оперативне реагування) Управління Патрульної поліції в місті Київ.

Тепер я — пілот ударного дрона, який зветься Punisher (Каратель — ред.). Завдання дуже прості: розвідка дає нам цілі, і ми ці цілі знешкоджуємо. От і все, — розповідає Хливнюк.

А ще він заснував власний благодійний фонд, який займається закупівлею дронів, навчанням нових екіпажів та їх подальшим виряджанням у чинні бойові підрозділи.

Про плани для себе, Бумбоксу та України

Психологи зазначають, що під час війни дуже корисно мріяти та будувати плани на час після перемоги. Тож і Хливнюк окреслив для себе пріоритети.

Продовжу займатися тим, чим займався до війни. Хотілося б виконати обіцянку, дану своїм дітям, та повезти їх на відпочинок, — каже чоловік.

А ще, сміючись, він додає, що після війни перестане носити зелені речі.

Що ж до планів Бумбоксу, то після перемоги Хливнюк хоче зібрати разом команду, знову почати давати концерти та записувати хіти.

А поки що всі без винятку учасники гурту або волонтерять, або служать у ЗСУ.

Найголовніше — щоб війна швидше закінчилась нашою перемогою. І це неодмінно станеться, адже, на переконання співака, зараз українці колосально консолідуються, і цю хвилю вже буде важко зупинити.

Безумовно, ми втратимо такі речі як комплекс меншовартості. Ми просто станемо тим, ким ми й були — нормальною демократичною нацією, — зазначає Хливнюк.

Але для цього кожному з нас потрібно плідно працювати й гідно пройти всі випробування, які є на нашому шляху.

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