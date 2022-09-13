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Тисячі, як один, співали гімн України! Як MONATIK запалив на концерті у Франкфурті

Богдана Макалюк, редакторка сайту 13 Вересня 2022, 12:00
Концерт Дмитра Монатіка у Франкфурті: тисячі людей співали гімн України
Фото: Instagram

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