Тисячі, як один, співали гімн України! Як MONATIK запалив на концерті у Франкфурті

Дмитро Монатік став одним з артистів, які збирають кошти на благодійних концертах для ЗСУ та поширюють новини про війну в Україні в інформаційному просторі.

Артист організував всесвітній благодійний тур ART Оборона. Під час одного з його концертів у Франкфурті-на-Майні (Німеччина) весь зал хором співав гімн України.

Тисячі людей, немов один, повторювали слова, які набули для українців ще більшої цінності та сенсу. Глядачі тримали український прапор та підіймали його над головами.

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MONATIK також потішив фанатів ніжним дуетом з артисткою Kola, яка була випускницею його команди на одному з вокальних шоу.

На концерті не минулося і без романтики — один із глядачів освідчився своїй коханій просто на сцені.

Деякі артисти допомагають на волонтерському фронті, деякі воюють на справжньому. Раніше Андрій Хливнюк розповів про завдання у складі батальйону ТрО та благодійність під час війни.

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