Им просто очень больно: Мишина призвала украинцев не кидаться друг на друга

Многим пришлось выехать за границу ради своей безопасности и безопасности самых родных.

Для каждого украинца это вызов, а не отдых на курорте. За границей точно так же страдаешь от чувства вины, испытываешь страх и неопределенность, и единственное желание — как можно скорее вернуться в Украину.

Однако некоторые люди, которые переживают все эти непростые эмоции в Украине, не понимают и осуждают тех, кто выехал. Это выливается в гневные сообщения, комментарии, осуждение в адрес эвакуировавшихся.

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О ненависти и агрессии к своим же

Украинская актриса театра и кино Ксения Мишина, которая в начале войны выбиралась из Борисполя и временно эвакуировалась за границу, написала пост в Instagram, в котором призывает украинцев быть добрее друг к другу.

Ведь каждый сейчас переживает самый трудный период жизни, абсолютно всем без исключения тяжело и больно.

Кому-то повезло больше, кому-то меньше, но всех нас объединяет одна цель — выжить и выстоять!

В своем посте Мишина объяснила, что просто не понимает таких людей, которые направляют ненависть на своих же. Когда ненависть адресуется врагу, это вполне естественно. Но когда она выливается на украинцев, каждый из которых пострадал от путинской агрессии — это только усугубляет ситуацию.

Сейчас наше общество проходит самоидентификацию, мы выбираем право на лучшую жизнь, в которой есть ценности, и главная ценность — человеческая жизнь.

Мишина убеждена, что пока мы не научимся радоваться за других, не дадим себе права на собственное счастье.

Кроме того, гневные сообщения никак не помогут украинским военным отражать наступление врага, поэтому лучше отказаться от них и направить энергию в полезное русло. Например, на волонтерство.

Ксения Мишина убеждена: людям, которые пишут гневные комментарии в соцсетях, очень сильно больно и они не в состоянии справиться с собственными эмоциями.

Когда в сердце царит ненависть, там нет места для благодарности, а именно она — путь к процветанию, — утверждает актриса.

Нужно помнить, что единственный, кто виноват в нашем горе — Россия, а не те, кто спасали свои жизни, выехав за границу, и помогает оттуда.

Вместо ненависти всегда можно выбрать свет и любовь к жизни и поддерживать друг друга в эти сверхтяжелые для каждого дни.

Именно так пытается делать и Ксения, ведь оптимизм и человечность, особенно сейчас, очень важны.

Украинцы не просиживают штаны, а пытаются даже из-за границы чем-то помогать родной стране. Они занимаются волонтерством, помогают беженцам, договариваются о поставках гуманитарной помощи для ВПЛ. А также собирают средства, организуя благотворительные концерты. То есть делают то, что могут и умеют лучше всего, там, где есть такая возможность.

Одной из них является певица ROXOLANA, которая собрала значительную сумму средств на лечение раненых детей на благотворительных концертах в США.