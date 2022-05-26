Їм просто дуже болить: Мішина закликала українців не кидатися одне на одного

Багатьом людям довелося виїхати за кордон заради своєї безпеки та безпеки найрідніших.

Для кожного українця це виклик, а не відпочинок на курорті. За кордоном так само страждаєш від почуття провини, переживаєш страх і невизначеність, тож єдине бажання — якомога швидше повернутися в Україну.

Однак деякі люди, які переживають всі ці непрості емоції в Україні, не розуміють та засуджують тих, хто виїхав. Це виливається у гнівні повідомлення, незадоволення і навіть лайку на адресу тих, хто обрав шлях евакуації.

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Про ненависть і агресію до своїх же

Українська акторка театру та кіно Ксенія Мішина, яка на початку війни вибиралася з Борисполя й тимчасово евакуювалася за кордон, написала пост в Instagram, в якому закликає українців бути добрішими одне до одного. Адже кожен зараз переживає найважчий період життя, абсолютно всім без винятку важко, всі розлючені і всім болить.

Комусь пощастило більше, комусь менше, але всіх нас об’єднує одна мета — вижити та вистояти!

У своєму пості Мішина пояснила, що просто не розуміє таких людей, які спрямовують ненависть на своїх же. Коли ненависть адресується ворогові, то це зрозуміло. Але коли вона виливається на українців, кожен з яких постраждав від путінської агресії, — це тільки погіршує ситуацію.

Зараз наше суспільство проходить самоідентифікацію, ми вибираємо право на краще життя, в якому є цінності, а головна цінність — людське життя.

Мішина переконана, що поки ми не навчимося радіти за інших, ми не дамо собі права на власне щастя.

Крім того, гнівні повідомлення аж ніяк не допоможуть українським військовим відбивати наступ ворога, тож краще відмовитися від них та спрямувати енергію на користь. Наприклад, на волонтерство.

Ксенія Мішина переконана: людям, які пишуть гнівні коментарі в соцмережах, дуже сильно болить і вони не в змозі впоратися з власними переживаннями.

Коли в серці панує ненависть, то там не буде місця для подяки, а саме вона — шлях до процвітання, — стверджує акторка.

Треба пам’ятати, що єдиний, хто винен у нашому горі — Росія, а не ті, хто рятував своє життя, виїхавши за кордон, і допомагає звідти.

Замість ненависті завжди можна обрати світло та любов до життя і підтримувати одне одного у ці надважкі для кожного дні.

Саме так намагається робити і Ксенія, адже оптимізм та людяність, особливо зараз, надзвичайно важливі.

Українці не просиджують штани, а намагаються навіть з-за кордону чимось допомагати рідній країні. Вони займаються волонтерством, допомагають біженцям, домовляються за поставки гуманітарної допомоги для ВПО. А також збирають кошти, організовуючи благодійні концерти. Тобто роблячи те, що можуть і вміють найкраще, там, де є така можливість, вони допомагають.

Однією з таких є співачка ROXOLANA, що зібрала значну суму коштів на лікування поранених дітей, провівши благодійні концерти в США.