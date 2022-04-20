Куда девать тела ваших мужей? Актер Войтенко обратился к российским женщинам

Один из аспектов гуманитарной проблемы в Украине — это накопление тел погибших российских военных, которые Путин (с девизом “своих не бросаем”), похоже, не спешит забирать с нашей земли.

В связи с этим украинский актер Константин Войтенко записал видеообращение к российским женщинам и матерям, благословляющим своих мужей и сыновей на войну против Украины.

Война скоро закончится нашей победой и позорным проигрышем вашей армии. И одна из проблем, с которой мы столкнемся, будет, куда девать трупы ваших мужей? — спросил актер.

Уже известны неоднократные случаи, когда российские военные сжигали своих собратьев в мобильных крематориях или просто оставляли их гнить в украинской земле.

Привет! На связи Вікна С 24 февраля Вікна-новини работают днём и ночью, чтобы каждый читатель получал достоверные новости и советы, которые могут спасти жизнь, а также информацию для семьи, работы и безопасности. А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! Поддержать (Donate)

Войтенко посоветовал российским женщинам посмотреть фильм Груз-200, в котором рассказывается о войне СССР в Афганистане и суровых советских реалиях.

В России привыкли романтизировать войну и возвеличивать культ смерти. Почему для россиян уничтожать своих остается исторической нормой и какие последствия будет иметь эта война для украинцев — читай в интервью Натальи Холоденко.