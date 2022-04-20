Шоу-біз

Куди подіти тіла ваших чоловіків? Актор Войтенко звернувся до російських жінок

Олена Яковлєва, редакторка сайту 20 Квітня 2022, 12:00
Костянтин Войтенко записав відеозвернення російським жінкам

Більше новин
Втрати Росії в Україні - ситуація на фронті 20.04.2022
Запеклі бої на сході України та масштабні втрати Росії у війні: ситуація на фронті 20 квітня
Як підключити старлінк
Як отримати інтернет від Ілона Маска? Розповідаємо, як підключити Starlink
Краса - це твоя зброя
Краса — це твоя зброя. Чому під час Другої світової жінки фарбували губи
воєнний стан в Україні
Воєнний стан в Україні. Пояснюємо, до якого числа і що треба знати
Дивитись більше

Матеріали по темі

Втрати Росії в Україні - ситуація на фронті 20.04.2022
Запеклі бої на сході України та масштабні втрати Росії у війні: ситуація на фронті 20 квітня
Як підключити старлінк
Як отримати інтернет від Ілона Маска? Розповідаємо, як підключити Starlink
Краса - це твоя зброя
Краса — це твоя зброя. Чому під час Другої світової жінки фарбували губи
воєнний стан в Україні
Воєнний стан в Україні. Пояснюємо, до якого числа і що треба знати

Відео
Втрати Росії в Україні - ситуація на фронті 20.04.2022

Запеклі бої на сході України та масштабні втрати Росії у війні: ситуація на фронті 20 квітня
воєнний стан в Україні
Воєнний стан в Україні. Пояснюємо, до якого числа і що треба знати
Зміна графіку київського метро з 21 квітня 2022 року - що відомо
Знову від Академмістечка до Лісової: київське метро змінює рух потягів з 21 квітня
0:06:28
Великдень 2022 - посилений режим поліції та можливі провокації Росії
Посилена робота поліції та можливі провокації від росіян: до чого потрібно готуватися вірянам на Великдень 2022
0:05:07
Історії з окупації: як люди ховалися в Ірпені
Допомогли евакуюватися іншим, а самі — лишилися: історії людей з Ірпеня, що пережили окупацію
0:03:31
Уламок аорожого боєприпасу пробив бік наскрізь 14-річній дівчині
Бачу — все помаранчеве й відчуваю біль. 14-річній Каті уламок боєприпасу пробив бік наскрізь
0:03:42
Селище Макарів повертається до життя
Макарів оживає! Як селище оговтується від окупації
0:03:47
Як працює релокація бізнесу під час війни
Безкоштовне перевезення та грошова підтримка: як працює програма релокації бізнесу
0:03:35
Проінспектував модульне містечко для біженців - Матеуш Моравецький приїхав до Львова
Польський прем’єр проінспектував модульне містечко для біженців у Львові — що в ньому є
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 20 квітня
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки 20 квітня
Більше відео
Краса - це твоя зброя
Читати далі
Краса — це твоя зброя. Чому під час Другої світової жінки фарбували губи
шоколадно-банановий кекс
Читати далі
Перерва на солоденьке: простий рецепт шоколадно-бананового кексу в мікрохвильовці

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь