Куди подіти тіла ваших чоловіків? Актор Войтенко звернувся до російських жінок

Одним з аспектів гуманітарної проблеми в Україні є накопичення тіл загиблих російських військових, які Путін (з девізом “своїх не кидаємо”), схоже, не поспішає забирати з нашої землі.

У зв’язку з цим український актор Костянтин Войтенко записав відеозвернення до російських жінок та матерів, які благословляють своїх чоловіків та синів на війну проти України.

Війна скоро закінчиться нашою перемогою та ганебним програшем вашої армії. І одна з проблем, з якою ми зіткнемося, буде, куди подіти трупи ваших чоловіків? — запитав актор.

Уже відомі неодноразові факти, коли російські військові спалювали своїх побратимів у мобільних крематоріях або ж просто залишали їх гнити в українській землі.

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Войтенко порадив російським жінкам переглянути фільм Груз-200, в якому йдеться про війну СРСР в Афганістані та суворі радянські реалії.

У Росії звикли романтизувати війну та возвеличувати культ смерті. Чому для росіян знищувати своїх залишається історичною нормою та які наслідки матиме ця війна для українців — читай в інтерв’ю Наталії Холоденко.