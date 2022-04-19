19 тисяч дзвінків, але жодного ще не забрали — як працює кол-центр для родичів окупантів

Росіяни розшукують військових, які вторглися в Україну й перестали виходити на зв’язок. Хочуть дізнатися — у полоні вони чи загинули. Тож Україна запустила “гарячу лінію” для родичів окупантів. Щодня оператори кол-центру отримують сотні дзвінків.
Операторка гарячої лінії Повернись живим з України Христина допомагає жінкам з Росії знайти своїх чоловіків.
Натомість на допомогу та прохання забрати тіло сина чи чоловіка, вони кажуть: ”Нам не потрібні чужі трупи”.
Натомість на допомогу та прохання забрати тіло сина чи чоловіка, вони кажуть: ”Нам не потрібні чужі трупи”.
— Ми думали, якщо у матері є син, то вона хоче, щоб він щонайменше був живий, а в ідеалі поруч з нею.
Щоб повернути чоловіка додому російським жінкам пропонують два варіанти: приїхати в Україну через Польщу чи інші європейські країни або прийти у місцевий відділ військової прокуратури й попросити доправити сина додому.
За час роботи у кол-центрі опрацювали 19 тисяч дзвінків і жодного з росіян рідні не забрали додому. Красномовніше про любов і турботу про власних солдатів у Росії не скажеш.
Поки родичі російських військових намагаються знайти будь-яку інформацію, самі військові продовжують чинити звірства. Раніше ми розповідали про те, як російські військові скинули надпотужну бомбу на лікарню в Маріуполі.