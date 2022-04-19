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Наталія Ничай 19 Квітня 2022, 21:30

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19 тисяч дзвінків, але жодного ще не забрали — як працює кол-центр для родичів окупантів
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