19 тисяч дзвінків, але жодного ще не забрали — як працює кол-центр для родичів окупантів

Росіяни розшукують військових, які вторглися в Україну й перестали виходити на зв’язок. Хочуть дізнатися — у полоні вони чи загинули. Тож Україна запустила “гарячу лінію” для родичів окупантів. Щодня оператори кол-центру отримують сотні дзвінків.

Операторка гарячої лінії Повернись живим з України Христина допомагає жінкам з Росії знайти своїх чоловіків.

Натомість на допомогу та прохання забрати тіло сина чи чоловіка, вони кажуть: ”Нам не потрібні чужі трупи”.

— Ми думали, якщо у матері є син, то вона хоче, щоб він щонайменше був живий, а в ідеалі поруч з нею.

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Щоб повернути чоловіка додому російським жінкам пропонують два варіанти: приїхати в Україну через Польщу чи інші європейські країни або прийти у місцевий відділ військової прокуратури й попросити доправити сина додому.

За час роботи у кол-центрі опрацювали 19 тисяч дзвінків і жодного з росіян рідні не забрали додому. Красномовніше про любов і турботу про власних солдатів у Росії не скажеш.

Поки родичі російських військових намагаються знайти будь-яку інформацію, самі військові продовжують чинити звірства. Раніше ми розповідали про те, як російські військові скинули надпотужну бомбу на лікарню в Маріуполі.