19 тысяч звонков, но ни одного еще не забрали — как работает колл-центр для родственников оккупантов

Россияне разыскивают военных, которые поехали в Украину и перестали выходить на связь, хотят узнать — в плену они или погибли. Поэтому Украина запустила горячую линию для родственников оккупантов. Ежедневно операторы колл-центра получают сотни звонков.

Оператор горячей линии Повернись живим из Украины Кристина помогает женщинам из России найти своих мужчин.

На помощь и просьбу забрать тело сына или мужа, они говорят: ”Нам не нужны чужие трупы”.

— Мы думали, если у матери есть сын, то она хочет, чтобы как минимум он был жив, а в идеале рядом с ней.

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Чтобы вернуть мужчин домой, российским женщинам предлагают два варианта: приехать в Украину через Польшу или другие европейские страны или прийти в местный отдел военной прокуратуры и попросить доставить сына домой.

За время работы в колл-центре обработали 19 тысяч звонков и ни одного из россиян родные не забрали домой. Красноречивее о любви и заботе о своих солдатах в России и не скажешь.

Пока родственники российских военных пытаются найти какую-то информацию, сами военные продолжают совершать зверства. Ранее мы рассказывали о том, как российские военные сбросили сверхмощную бомбу на больницу в Мариуполе.